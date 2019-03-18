Бразильский футболист "Шахтера" получил от Порошенко украинское гражданство
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Указ о предоставлении Жуниор Мораес украинского гражданства 15 марта подписал президент Украины Петр Порошенко .
31-летний Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах «Сантос», «Понте-Прета» и «Санту-Андре», затем играл в румынской «Глории» и болгарском ЦСКА.
Мораес играет за украинские клубы с 2012 года. Ранее он выступал за донецкий "Металлург" и "Динамо". В нынешнем сезоне 31-летний бразилец забил за "Шахтер" 21 гол и отдал 11 результативных передач.
За сборную Украины уже выступает один натурализованный бразилец из "Шахтера" - Марлос.
Сборная Украины стартует в отборе Евро-2020 22 марта в Лиссабоне матчем против сборной Португалии, а 25 марта сыграет в гостях с Люксембургом.
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков , которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
- Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получит украинское гражданство и выступать за сборную Украины.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал главную проблему национальной команды перед стартовым матчем отбора Евро-2020 с Португалией.
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