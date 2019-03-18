//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Бразильский футболист "Шахтера" получил от Порошенко украинское гражданство


фото: shakhtar.com
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сможет выступать за сборную Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Указ о предоставлении Жуниор Мораес украинского гражданства 15 марта подписал президент Украины Петр Порошенко .

31-летний Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах «Сантос», «Понте-Прета» и «Санту-Андре», затем играл в румынской «Глории» и болгарском ЦСКА.

Мораес играет за украинские клубы с 2012 года. Ранее он выступал за донецкий "Металлург" и "Динамо". В нынешнем сезоне 31-летний бразилец забил за "Шахтер" 21 гол и отдал 11 результативных передач.

За сборную Украины уже выступает один натурализованный бразилец из "Шахтера" - Марлос.

Сборная Украины стартует в отборе Евро-2020 22 марта в Лиссабоне матчем против сборной Португалии, а 25 марта сыграет в гостях с Люксембургом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

18 марта, 2019 понедельник

17 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать