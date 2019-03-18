Бразильский футболист "Шахтера" получил от Порошенко украинское гражданство

18 марта, 2019, 13:43

Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сможет выступать за сборную Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Указ о предоставлении Жуниор Мораес украинского гражданства 15 марта подписал президент Украины Петр Порошенко .

31-летний Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах «Сантос», «Понте-Прета» и «Санту-Андре», затем играл в румынской «Глории» и болгарском ЦСКА.

Мораес играет за украинские клубы с 2012 года. Ранее он выступал за донецкий "Металлург" и "Динамо". В нынешнем сезоне 31-летний бразилец забил за "Шахтер" 21 гол и отдал 11 результативных передач.

За сборную Украины уже выступает один натурализованный бразилец из "Шахтера" - Марлос.

Сборная Украины стартует в отборе Евро-2020 22 марта в Лиссабоне матчем против сборной Португалии, а 25 марта сыграет в гостях с Люксембургом.