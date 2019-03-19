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Евро-2020. Португальский одноклубник Зинченко назвал фаворитов отбора


фото: record.pt
Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал фаворитов отборочной группы Евро-2020, где сыграют Португалия и Украина

Об этом сообщает Record.

По мнению Бернарду Силвы, за выход в финальную часть чемпионата Европы будут бороться сборные Португалии, Украины и Сербии.

"В нашей группе есть три команды, которые будут бороться за путевки на Евро-2020 - Португалия, Украина и Сербия. У меня есть друг из Украины - Алекс Зинченко. Мы вместе выступаем в "Манчестер Сити" и многие говорили о борьбе в нашей отборочной группе . Несмотря на некоторых травмированных футболистов, в украинцев очень сильная команда. Я слышал об их желании обязательно квалифицироваться на Евро. Оно подкреплено отличными игроками, которые выступают в сильных европейских клубах. Мы не ожидаем легких стартовых матчей, но хотим выиграть оба поединка" - сказал Бернарду Силва.

22 марта в Лиссабоне сборная Португалии сыграет с Украиной, а 25 марта примет Сербию.

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