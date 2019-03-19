Евро-2020. Португальский одноклубник Зинченко назвал фаворитов отбора
Об этом сообщает Record.
По мнению Бернарду Силвы, за выход в финальную часть чемпионата Европы будут бороться сборные Португалии, Украины и Сербии.
"В нашей группе есть три команды, которые будут бороться за путевки на Евро-2020 - Португалия, Украина и Сербия. У меня есть друг из Украины - Алекс Зинченко. Мы вместе выступаем в "Манчестер Сити" и многие говорили о борьбе в нашей отборочной группе . Несмотря на некоторых травмированных футболистов, в украинцев очень сильная команда. Я слышал об их желании обязательно квалифицироваться на Евро. Оно подкреплено отличными игроками, которые выступают в сильных европейских клубах. Мы не ожидаем легких стартовых матчей, но хотим выиграть оба поединка" - сказал Бернарду Силва.
22 марта в Лиссабоне сборная Португалии сыграет с Украиной, а 25 марта примет Сербию.
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
- 19 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в национальную команду.
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