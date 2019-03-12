Катастрофа в Эфиопии. Великобритания также запретила полеты Boeing 737 МАХ
12 марта, 2019, 16:39
Управление гражданской авиации Великобритании запретило полеты Boeing 737 МАХ 8 после катастрофы в Эфиопии
Об этом The Independent сообщил представитель британского ведомства, передает Укринформ.
"Из-за того, что в настоящее время мы не имеем достаточной информации о данных полета (рейса в Эфиопии, - ред.), в качестве меры предосторожности мы дали команду останавливать все коммерческие пассажирские полеты (Boeing 737 МАХ 8 - ред.), прибывающие, вылетающие или осуществляющие перелет над воздушным пространством Великобритании", - сказал он.
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что граждан Украины на борту самолета "Боинг 737", потерпевшего катастрофу в Эфиопии, не было.
- В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
- По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.
- Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
- Индонезия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
- Управление гражданской авиации Австралии решило временно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы самолета в Эфиопии.
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