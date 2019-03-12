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Катастрофа в Эфиопии. Великобритания также запретила полеты Boeing 737 МАХ


фото: insta-stalker
Управление гражданской авиации Великобритании запретило полеты Boeing 737 МАХ 8 после катастрофы в Эфиопии

Об этом The Independent сообщил представитель британского ведомства, передает Укринформ.

"Из-за того, что в настоящее время мы не имеем достаточной информации о данных полета (рейса в Эфиопии, - ред.), в качестве меры предосторожности мы дали команду останавливать все коммерческие пассажирские полеты (Boeing 737 МАХ 8 - ред.), прибывающие, вылетающие или осуществляющие перелет над воздушным пространством Великобритании", - сказал он.

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