Люди склонны завышать интеллект своих "половинок", - исследования

8 марта, 2019, 12:12

Согласно новому исследованию, мы склонны считать своего романтического партнера умнее, чем он есть на самом деле

Об этом пишет Naked Science.

К своей работе группа исследователей из Университета Западной Австралии и Варшавского университета привлекла 218 гетеросексуальных пар, средний срок отношений которых составлял шесть лет.

Каждый участник должен был оценить собственный интеллект и интеллект своей половинки, используя графическую шкалу, которая варьировалась от "очень низкого" до "очень высокого". Эти оценки были преобразованы в баллы IQ на основе статистического распределения интеллекта по кривой, где ее пик, или медианный IQ, находится в 100 точках.

Каждый участник прошел стандартное тестирование невербального интеллекта, чтобы измерить их фактический показатель IQ. Как и в других исследованиях, результаты сообщали, что большинство участников значительно переоценили свой интеллект - в среднем на 30 баллов. Хотя результат большинства был выше среднего, большинство набрали менее 100 баллов по тесту на IQ.

Что касается оценки интеллекта их партнеров, здесь эффект переоценки был более выраженным. В среднем мужчины думали, что их партнерши на 36 пунктов умнее, чем они есть на самом деле. Женщины, в свою очередь, считали, что уровень IQ их спутников на 38 пунктов выше, чем реальные показатели.

На этом авторы исследования не остановились и поставили себе целью узнать, имеют ли люди склонность к романтическим отношениям с партнерами их уровня интеллекта. В ходе работы специалисты обнаружили умеренную корреляцию между фактическими показателями IQ партнеров, что позволяет предположить, что люди обычно общаются с партнерами соответствующего интеллекта. Это может быть связано с тем, что люди с похожим уровнем интеллекта имеют больше общих интересов или обстоятельств, начиная встречаться в школе или на работе.

Специалисты считают, что роль в переоценке интеллекта партнера сыграл так называемый эффект ореола - явление, при котором мы предполагаем, что, поскольку у людей есть одна известная нам хорошая черта, другие качества этого человека также хороши. В этом случае, ухаживая и заботясь о своем партнере, человек может приписывать ему и другие положительные характеристики - например, более повышенный уровень интеллекта.

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