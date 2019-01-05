"Для вечного доказательства". Полный текст Томоса для Украины

5 января, 2019, 18:32

Вся Православная церковь в пределах независимой Украины отныне каноническая, автокефальная, независимая и самоуправляемая

Об этом говорится в тексте Томоса, который 5 января 2019 года подписал вселенский патриарх Варфоломей.

Фото с переводом исторической грамоты, напомним, первым распространил посол Украины в Турции Андрей Сибига . В текстовую форму Томос перевело издание Церквариум.

Согласно документу, дела Церкви в Украине будут управлятся "свободно и в Святом Духе, и беспрепятственно, без любого другого внешнего воздействия".

Внутреннее церковное управление "рассматривается, судится и определяется исключительно" предстоятелем Православной церкви Украины и ее Священным Синодом.

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Также указано, что автокефальная Церковь Украины признает главенство Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола.

ПЦУ через местоблюстителя Киевского престола обязана участвовать в межправославных совещаниях, которые собираются время от времени.

"Для решения крупных вопросов церковного, догматического и канонического характера следует Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины, от имени Священного Синода своей Церкви обращаться к нашему Святейшему Патриаршему и Вселенскому Престолу, стремясь получить от него авторитетное мнение и твердое взаимопонимание, причем права Вселенского Престола на экзархат в Украине и священные ставропигии сохраняются непримеуменьшеными", - отмечается в тексте.

Заявляется, что томос "вручен в точном и идентичнiй копии" предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию и президенту Украины Петру Порошенко "для вечного доказательства и постоянного представления".

Полный текст

ПАТРИАРШИЙ И СИНОДАЛЬНЫЙ ТОМОС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОКЕФАЛЬНОГО ЦЕРКОВНОГО УСТРОЙСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ

Варфоломей, милостью Божией Архиепископ Константинополя, Нового Рима и Вселенский Патриарх

"Вы приступили к горе Сиону ... и к Церкви первородных" (Евр. 12: 22-23), блаженный среди народов Апостол Павел говорит всем верным; и действительно, Церковь является горой, поэтому прочной и устойчивой, незыблемой и непоколебимой. Хотя одним стадом и одним телом Христовым есть и называется Церковью Божией, которая повсеместно имеет исповедание православной веры, общность в таинствах в Духе Святом и незыблемость Апостольского преемства и канонического порядка, но еще с апостольских времен состоит из Церквей, расположенных на землях и странах, внутренне самоуправляемых собственными пастырями и учителями, и служителями Евангелия Христова, то есть каждого места епископами, по причинам не только исторического значения городов и стран в мире, но и вследствие особых пастырских необходимостей в них.

Итак, поскольку благочестивая и Богомоберегаемая земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления и бок о бок с народом и созвучно с давними его просьбами в свое время обращенными к святейшему Апостольскому Константинопольскому Престолу, который по многовековым каноническим преданием обязан заботиться о Святых православных Церквях, имеющих в этом потребность, а больше всего о тех, которые всегда с ним связаны каноническими узами, как, например, историческая Митрополия Киевская, - то наша Покорность с Преосвященным при нас Митрополитами и всечестными, любимыми в Святом Духе братьями и сослужителями, по долгу заботы Великой Христовой Церкви о Православном мире, для исцеления постоянно угрожающих расколов и разделов в поместных Церквах, единомысленно определяем и провозглашаем, чтобы вся Православная Церковь, находящаяся в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина вместе с Священными митрополиями, Архиепископиями, Епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями, которая находится под покровом Основателя Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Богочеловека Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, была отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой, имея Первого в церковных делах и признавая каждого канонического ее Предстоятеля, который носит титул "Блаженнейший Митрополит Киевский и Всея Украины", - не допускается какого-либо дополнения или вычитания из его титула без разрешения Константинопольськои Церкви, - который является председателем Святейшего Синода, ежегодно созываемого из числа Архиереев, запрашиваемых поочередно по их старшинству из числа имеющих епархии в географических границах Украины.

Таким образом дела Церкви в этой стране будут управляться, как провозглашают божественные и святые каноны, свободно и в Святом Духе, и беспрепятственно, без любого другого внешнего воздействия.

К тому же, этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и упоминать под именем "Святейший Церковь Украины", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами страны; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в диаспоре, так как юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства.

И мы наделяем ее привилегиями и всеми суверенными правами, надлежащими автокефальной церковной Власти, так что отныне Митрополит Киевский и Всея Украины, осуществляя богослужения, поминает "Всех епископов Православных", а сонм святяйших архиереев при нем поминает его имя как Первого и Предстоятеля Святейшей церкви Украины.

То, что касается внутреннего церковного управления, рассматривается, судится и определяется исключительно им и Священным Синодом, следуя евангельскому и другом учению, согласно Священному Преданию и уважаемыми каноническими постановлениями нашей Святой Православной Церкви, и установками 6-го канона I Никейского Вселенского Собора, который определяет, что "если же при общем голосовании всех, которое будет справедливым и в соответствии с церковным канононом, двое или трое из-за собственной склонности к спорам будут возражать, то пускай имеет силу решение большинства", к тому же сохраняется право всех архиереев и другого духовенства на апелляционное обращение к Вселенскому Патриарху, который имеет каноническую ответственность принимать безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства поместных Церквей, согласно 9-м и 16-м священными канонами IV Халкидонского Вселенского собора.

Проясняем к выше сказанному, что Автокефальная Церковь Украины признает главенство Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола, как и другие Патриархи и Предстоятели, и имеет вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой, и каноническое единство и общение с Вселенским Патриархатом и другими поместными Православными Церквами.

И к этому, Митрополит Киевский и Всея Украины, как и Архиереи Пресвятой Церкви Украины, избираются отныне соответствии с надлежащими положениями божественных и священных канонов и в соответствии с положениями ее Устава, которые должны во всем обязательно соответствовать положениям этого Патриаршего и Синодального Томосу.

Все архиереи обязаны беспокоиться, чтобы боголюбиво пасти народ Божий, обеспечивая в страхе Божием мир и согласие в стране и в своей Церкви. Но чтобы во всем была не умаленная связь духовного единства и общения святых Божиих Церквей, потому что мы научились "сохранять единство духа в союзе мира" (Еф. 4: 3), то каждый Блаженнейший Митрополит Киевский и Всея Украины должен поминать согласно древним преданиям святых отцов наших Вселенского Патриарха, Блаженнейших Патриархов и других Предстоятелей поместных Православных Церквей, в ряду Диптихов, согласно каноническому порядку, получив свое место после Предстоятеля Церкви Чехии и Словакии в священных Диптихах и на церковных собраниях.

Таким образом, Православная Церковь Украины, через своего Первого или канонического местоблюстителя Киевского престола, обязана участвовать в межправославных совещаниях в отношении важных канонических, догматических и других вопросов, которые собираются время от времени по священному обычаю от начала установленному Отцами.

Первый же, поставленный, обязан обязательно посылать необходимые надлежащие мирные грамоты к Вселенскому Патриарху и к другим Предстоятелям, и сам вправе от них получать, начиная мирные поездки от Первопрестольной Церкви Константинополя по обычаям, получая от нее и Святое Миро, для проявления духовного единства с ней.

Для решения крупных вопросов церковного, догматического и канонического характера следует Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины, от имени Священного Синода своей Церкви обращаться к нашему Святейшему Патриаршему и Вселенскому Престолу, стремясь получить от него авторитетное мнение и твердое взаимопонимание, причем права Вселенского Престола на экзархат в Украине и священные ставропигии хранятся непримеуменьшеными.

Итак, на всех этих условиях, наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украина Автокефальной и щедро призывает Иерархию на Украинскую землю, непорочный клир и благочестивый народ ее, из неисчерпаемого сокровища Святого Духа, божественные дары, молясь, чтобы Первый и Большой архиерей Иисус Христос, под покровительством Всенепорочной и всеблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, святого славного и равноапостольного князя Владимира и святой славной княгини Ольги, преподобных и богоносных Отцов наших подвижников и монахов Киево-Печерской Лавры и других монастырей, укрепил навсегда ее в теле Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви таким образом зачисленную Автокефальную Церковь Украины и подал ей благостояние, единство, мир и рост, во славу Его и Отца, и Святого Духа.

Таким образом, чтобы такое решеннное и рассужденное и в радости оповещенное вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Христовой Константинопольской Церкви, врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, митрополиту Епифанию и Его превосходительству президенту Украины господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления.

Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12.

† Вселенский Патриарх Варфоломей, во Христе Боге решает

† митрополит Вриульський Пантелеймон,

† митрополит Итальянский и Мальтийский Геннадий

† митрополит Германский Августин

† митрополит Транупольський Герман

† митрополит Нью-Джерсский Евангелий

† митрополит Родосский Кирилл

† митрополит Ретимнский и Авлопотамский Евгений

† митрополит Корейский Амвросий

† митрополит Сингапурский Контантин

† митрополит Австрийский Арсений

† митрополит Симский Хризостом

† митрополит Чикагский Нафанаил

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