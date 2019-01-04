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Стала известна программа получения Томоса

Делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко 5-6 января совершит рабочий визит в Турцию для получения Томоса

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Отмечается, что в делегации также примут участие митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и глава ВР Андрей Парубий.

Программой визита в Стамбул предусмотрена 5 января встреча Порошенко и Парубия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским патриархом и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры будут объявлены заявления.

6 января президент Украины и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, Божественной литургии (будет совместное отправление Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием) и церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

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