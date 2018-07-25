Крупнейшие православные святыни Украины, захваченные Московским патриархатом

26 июля, 2018, 12:00

Дмитрий Добрый

Десятилетиями пользуясь неограниченной поддержкой со стороны светской власти, УПЦ МП занимала господствующее положение в подавляющем большинстве областных и районных центров

Не говоря уже о лаврах и монастырях, где также молятся за здоровье одного из ведущих идеологов войны с Украиной, патриарха Кирилла (Гундяева), и где происходит еще немало возмутительных и незаконных вещей, о которых написана не одна статья и снят не один час журналистских расследований.

Безусловно, так было не всегда. Созданные нашими предками архитектурные шедевры, часть которых принадлежит к наследию ЮНЕСКО, являются общенациональным достоянием украинского народа, а не какой-то чужого, тем более враждебного нам государства или церкви. Там похоронены целые династии правителей Украины, а рядом с ними сотни святых отцов и защитников своей земли.

Мы предлагаем Вам путешествие по этим непревзойденными памяткам культуры и искусства.

Киево-Печерская Лавра

С высоты птичьего полета (YouTube)

История этой невероятной по своей красоте и значению художественной и духовной жемчужины начинается со времен князя Ярослава Мудрого, когда на месте столицы Российской Федерации были непролазные чащи и болота. Более того, именно в Лавре похоронен основатель Москвы, киевский князь Юрий Долгорукий, что как нельзя лучше подтверждает первенство Киева как духовной столицы всей Восточной Европы. Кроме того, во всемирно известном подземном некрополе Лавры покоится прах Нестора Летописца, былинного богатыря Ильи Муромца (которого россияне тоже сделали "русским"), основателя древнеукраинской медицины, врача Агапита и других государственных, церковных и общественных деятелей украинского Средневековья.

Однако, сейчас Лавра является главной штаб-квартирой Русской православной церкви (РПЦ) в Украине. Настоятель местного мужского монастыря Павел (Лебедь) не скрывает своих весьма своеобразных взглядов на войну с Россией, Донбасса и принадлежность Крыма. В свою очередь глава УПЦ МП, митрополит Онуфрий (Березовский) выступает с пророссийскими проповедями в центральном храме лаврского архитектурного комплекса - Успенском соборе, на судьбе которого хотелось бы остановиться отдельно. Примечательный, но в какой-то степени уже традиционный для этой церкви скандал произошел недавно, когда оказалось, что в Киево-Печерской лавре на выставке ко Дню крещения Киевской Руси вывесили фото с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Барочный Собор Успения Пресвятой Богородицы, как и другие хорошо известные киевские, и не только киевские, святыни конца XVII-XVIII ст. строился на средства Ивана Мазепы, искусственно демонизированного РПЦ и по сей день "отлученного от церкви". "Анафема" с гетмана не снята, однако оставленным им наследием московские церковники умело пользуются. И, в частности, с целью немалого собственного обогащения.

Фотография Киевской Малой академии наук

Уже при Независимости взорванный НКВДшниками во Вторую мировую войну Успенский собор восстанавливали при участии благотворителей и украинских налогоплательщиков. Однако посольку эта памятка расположена на "закрепленной" за УПЦ МП-РПЦ территории, она тоже досталась этой организации.

Кроме Мазепы, с Успенским собором связано жизнеописание еще одного выдающегося украинского политика, который тоже воевал с Московией, и тоже занимался Лаврой. Речь идет о великом князе Константине Острожском, чье невероятной красоты надгробие так и остается нереставрированным.

Макет надгробия князя Острожского (газета "Факты")

Не лишним будет напомнить, что в Дальних пещерах Лавры покоятся останки его деда, преподобного Федора Острожского. Династия Острожских считалась потомками Рюриковичей и поэтому во время ее правления бытовало мнение, что Киевская Русь-Украина продолжает существовать, несмотря на внутренние межусобицы и вражеские нашествия. Каменный памятник Константину Острожскому, представляющий его фигуру в рыцарских доспехах в натуральную величину, простоял 360 лет.

Кстати, после провозглашения УНР сооружения Киево-Печерской лавры принадлежали Украинской церкви. Некоторые национал-патриотические силы пытались самостоятельно вернуть Лавру в 90-е годы и во время Революции Достоинства. Однако безуспешно. Без широкой юридической и политической поддержки широкого круга верующих подобные меры каждый раз считали провокациями.

Документальный фильм Валерия Бебика "Тайны Киево-Печерской Лавры". 2015 г.

Почаев

Фото с форума skyscrapercity.com

Православный мужской монастырь в Почаеве (Тернопольская область) со статусом Лавры. Самая большая православная святыня Волыни, вторая, после Киево-Печерской лавры, Украины.

По легенде, в XIII веке. Почаевскую лавру основали монахи, скрывавшиеся от монгольского вторжения. Более ста лет, с 1713 по 1832 года, Почаевский монастырь принадлежал греко-католической церкви василианского ордена. Стоит заметить, что именно василиане больше всего строили монастырь и украсили его. Во время национально-освободительного восстания поляков и литовцев против Российской империи, так называемого ноябрьского восстания 1830-1831 годов, монахи Почаевской лавры благосклонно отнеслись к антимосковским повстанцам: помогли провиантом, лошадьми, фуражом и деньгами. Поэтому после подавления этого мятежа 25 октября 1831 года российская имперская власть отдала монастырь в ведение Волынской епархии русской православной церкви.

Вместе с тем, это все-таки православная святыня. Паломники со всего мира регулярно посещают ее с целью физического и духовного исцеления от Почаевской иконы Богородицы... И в то же время слышат рассказы о том, что "Бог украинского языка не понимает", и покупают откровенно политическую литературу "от батюшек" из России.

Тернопольский областной совет постоянно поднимал вопрос юрисдикции святыни. Но законодательная ветвь местной власти по этому вопросу не имела поддержки ветви исполнительной.

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К деятельности Почаева причастен уже упомянутый Константин Острожский. Он занимался монастырем вместе с просветителем, будущим святым Иовом Почаевским из Коломыи. Они же приняли у себя сбежавшего от РПЦ первопечатника Ивана Федоровича (Федорова). Что лишний раз подтверждает разницу в подходах к вере и распространению знаний, таких различных в Украине и в Московии.

Уже втроем - князь Константин, Иов и Федорович - издали знаменитую Острожскую Библию - первое полное собрание книг Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке.

Источник Святой Праведной Анны Кременькой возле Почаевской лавры. Им также занимается МП

Святогорская лавра

С официального сайта обители

6 мая 2014 года один из телеканалов сообщил: боевики превратили подконтрольную УПЦ МП Святогорскую лавру в свой госпиталь и военную базу, паломников переводят в соседний женский монастырь. Этому способствовало удачное географическое расположение монастыря - на скалистом побережье Сиверского Донца (Донецкая область). Заявлялось, что лаврские колокольни сепаратисты якобы планировали использовать в качестве снайперских позиций.

Украинские войска вскоре освободили святыню и северную часть Донецкой области в целом. При этом роль настоятеля монастыря и его помощников в событиях начала войны до конца так и остается невыясненной. Выпускник Московской духовной семинарии, митрополит Святогорский Арсений (Яковенко), отрицает сам факт пребывания террористов в лавре, рассказывает о спасенных им беженцах, в частности детях.

Мгарский монастырь

Сооруженный на деньги матери Яремы Вишнивецького, великой меценатки Раины Могилянки, этот очаг православия возле Лубен на Полтавщине, действительно, является чрезвычайным и особым. Во время посещения этой памятки, увенчанной собором мазепинских времен, можно попасть в уникальный монастырь отставных запорожских казаков, уцелевший до нашего времени. Межигорський и Трахтемировский не сохранились, а Мгарский уцелел. И принимает гостей, правда, опять же, с благословения русской церкви.

По данным экс-главы Союза писателей Украины, народного депутата нескольких созывов Владимира Яворивского, выдающаяся духовная твердыня, где скрывался Юрий Хмельницкий, где находил утешение Тарас Шевченко, сейчас печатает и распространяет яд в виде путинских и гундяевских прокламаций. "Более мерзкого и ужасного я ничего в своей жизни не читал. Я сделал по этому поводу свою авторскую программу на радио. Цитировал. Это страшно: что благодаря Сталину есть Украина "и тому подобное", - подчеркнул он в конце июня этого года на коллегии Госкомтелерадио.

Как отмечает Яворивский, таким образом РПЦ сразу достигает двойную цель: экономит на доставке литературы подобного сорта и добавляет ей "авторитетности", выпуская книги подобного типа по эту сторону границы. "Не все к нам перевозят поездами, самолетами, фурами. Гораздо легче и проще перебросить сюда деньги - а у нас есть такие издательства, которые это элементарно сделают, и это будет гораздо дешевле. И легче будет завезти в магазины", - отметил политик.

Посвященный Мгарскому монастырю выпуск программы "Путеводитель паломника" на UA: Первый. 2015 г.

Собор Рождества Богородицы в Козельце

Визиткой малопримечательного в наше время городка Козелец - на полпути из Киева в Чернигов - является такое архитектурное и историческое чудо, которому могли бы позавидовать топовые туристические центры Европы. Речь о православном соборе середины XVIII века. - величественном творении выдающихся архитекторов украинского барокко Андрея Квасова и Ивана Григоровича-Барского, созданном как семейный храм-усыпальница Разумовских.

Главным украшением собора служит многоаярусный, вырезанный из липы иконостас, в создании которого, как полагают, участвовал итальянский мастер Растрелли. Не все из 80 икон иконостаса остались неповрежденными, большинство из них прошли реставрацию. И выглядят так, словно написаны вчера, что еще больше усиливает впечатление верующих и посетителей.

Видеоэкскурсия собором от местного священника. 2016 г.