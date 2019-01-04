Томос покажут на Рождество в Софии Киевской

4 января, 2019, 18:07

В понедельник, 7 января, в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием президента Петра Порошенко, где будет показан Томос об автокефалии

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

Отмечается, что богослужение начнется 7 января 2019 в 10 часов утра.

В общей молитве запланировано участие президента Украины, председателя Верховной Рады, народных депутатов, членов Кабинета министров, капелланов и волонтеров.

Во время богослужения вход в собор Святой Софии и на его территорию будет ограничен. Верующие смогут принять участие в молитве и наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

После литургии, Томос будет перенесено для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 утра до 18 вечера.

Планируется, что вход в трапезный храм Софии Киевской, где будет храниться Томос будет свободен.