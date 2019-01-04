Томос покажут на Рождество в Софии Киевской
Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
Отмечается, что богослужение начнется 7 января 2019 в 10 часов утра.
В общей молитве запланировано участие президента Украины, председателя Верховной Рады, народных депутатов, членов Кабинета министров, капелланов и волонтеров.
Во время богослужения вход в собор Святой Софии и на его территорию будет ограничен. Верующие смогут принять участие в молитве и наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.
После литургии, Томос будет перенесено для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 утра до 18 вечера.
Планируется, что вход в трапезный храм Софии Киевской, где будет храниться Томос будет свободен.
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