Появился перевод Томоса

5 января, 2019, 13:52

Посол Украины в Турции Андрей Сибига обнародовал перевод Томоса

Фотографии с украинским текстом документа дипломат выложил в Twitter.

Читайте также: Все говорят про томос, а что это значит

"Это перевод подписанного вселенским патриархом Варфоломеем I в присутствии президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины патриаршего и синодального томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", - отметил он.

Читайте также: Крупнейшие православные святыни Украины, захваченные Московским патриархатом