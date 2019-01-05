Появился перевод Томоса
5 января, 2019, 13:52
Посол Украины в Турции Андрей Сибига обнародовал перевод Томоса
Фотографии с украинским текстом документа дипломат выложил в Twitter.
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"Это перевод подписанного вселенским патриархом Варфоломеем I в присутствии президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины патриаршего и синодального томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", - отметил он.
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- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской была создана новая Украинская православная церковь.
- Конфессию возглавил 39-летний митрополит Епифаний из Киевского патриархата.
- Для получения Томоса официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко и спикером Верховной Рады Андреем Парубием 5-6 января находится с рабочим визитом в Стамбуле (Турция).
- Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января 2019 года, в 12:40 по киевскому времени подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.
- На Рождество, то есть в понедельник, 7 января, в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет показано Томос об автокефалии.
- После этого Томос будет перенесен на всеобщего обозрение в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 08.00 до 18.00.
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