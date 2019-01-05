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Патриарх Варфоломей подписал Томос

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Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января 2019 года, в 12:40 по киевскому времени подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории резиденции вселенского патриархата на Фанаре в Стамбуле.

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Кроме главы ПЦУ, митрополита Епифания и украинских иерархов, на ней присутствовали президент Петр Порошенко с супругой и детьми, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, другие представители власти, а также глава государства в 2005-2010 гг. Виктор Ющенко.

  • 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской была создана новая Украинская православная церковь.
  • Конфессию возглавил 39-летний митрополит Епифаний из Киевского патриархата.
  • Для получения Томоса официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко и спикером Верховной Рады Андреем Парубием 5-6 января находится с рабочим визитом в Стамбуле (Турция).
  • На Рождество, то есть в понедельник, 7 января, в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет показано Томос об автокефалии.
  • После этого Томос будет перенесен на всеобщего обозрение в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 08.00 до 18.00.
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