Патриарх Варфоломей подписал Томос

5 января, 2019, 12:42

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января 2019 года, в 12:40 по киевскому времени подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории резиденции вселенского патриархата на Фанаре в Стамбуле.

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Кроме главы ПЦУ, митрополита Епифания и украинских иерархов, на ней присутствовали президент Петр Порошенко с супругой и детьми, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, другие представители власти, а также глава государства в 2005-2010 гг. Виктор Ющенко.