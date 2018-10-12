Все говорят про томос, а что это значит

13 октября, 2018, 15:04

Анастасия Пашинская

Если вы не наблюдали за православным миром последние лет 300, то редакция "Еспресо" подготовила небольшой текст, чтобы объяснить что такое томос и почему патриарх Кирилл больше не молится за митрополита Варфоломея

Томос — официальный документ православной церкви. В исламе аналог такого документа называется “фетва”, а католический Папа обычно издает “буллы” или “энциклику”.

Томосы имеют более торжественную и пышную форму, чем другие указы православной церкви. Он утверждается Синодом, а затем его подписывает Вселенский патриарх. Они могут касаться как официальной позиции православной церкви по отношению к другим религиям (Томос 1180 года о “боге Мухаммеда”) но чаще всего документ создается для предоставлении самоуправления в некоторых церквях. Как правило, томос принимается решением большинства голосов.

Томос для Украины — это документ, который даст право Украинской православной церкви на автокефалию (не путать с автономией).

Что такое автокефальная поместная церковь?

Это административно и канонически независимая от других православная церковь. На данный момент существует 14 признанных всеми автокефальных церквей. Считается, что древние патриархаты (Иерусалимский, Александрийский, Антиохийский и Константинопольский) были основаны апостолами, тогда как церкви “младшего” патриархата (Российского, Сербского, Румынского, Болгарского и Грузинского) появились на несколько веков позже. Есть также и небольшие Автокефальные архиепископии.

Формально у православной церкви нет главного центра управления. Однако, именно Константинопольский патриархат называется “Вселенским”, а также считается “первым, среди равных”. Это значит, что итоговые решения принимает именно Константинопольский патриархат.

Варфоломей I занимает пост Вселенского патриарха с 1991 года

Однако на этом оргструктура православной церкви не заканчивается. Помимо автокефалий, есть еще автономии. Автономии — это как дочерние компании одного холдинга. Например, Украинская церковь Московского патриархата (УПЦ МП) подчиняется Российскому патриархату. Кстати, это одна из российских автономий, которую не признает Вселенский патриархат. Решение о подчинении Киевского патриархата Москве появилось в 1686 году, единоличным решением Московского патриархата. Около 330 лет РПЦ управляла церковью в Украине без официального подтверждения Синода и Вселенского патриархата.

Томоса будет достаточно?

К сожалению, нет. Если бы в Украине была единая православная церковь, то томос автоматически наделил ее независимостью. Но на данный момент таких церквей три: УПЦ МП, УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Разумеется, что все это время РПЦ признавала каноничность только УПЦ МП, как своей “дочерней компании”. Константинополь никогда не признавал автономию УПЦ МП. По сути, это было “рейдерский захват” Украинской церкви.

В 1920 году появилось отдельное движение Украинской автокефальной церкви, однако она не считалась канонической (правильной). В 1992 году появилась еще одна православная церковь: митрополит Филарет оставил УПЦ МП и основал церковь Киевского патриархата, за что и был предан анафеме предстоятелем РПЦ.

Однако Киевский патриархат и УАПЦ готовы объединиться для благой цели. Еще в апреле 2018 предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет и предстоятель УАПЦ митрополит Макарий передали Вселенскому патриарху Варфоломею обращение об автокефалии для Украины.

Пойдет ли на объединени УПЦ МП — пока непонятно. Но ее предстоятель митрополит Онуфрий уже не раз отказывался вести переговоры об объединении, не поддерживает идеи о независимости Украинской церкви и сейчас.

Спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря рассказал, что местом, где может состояться Объединительный собор Украинской церкви, является Собор святой Софии в Киеве

Однако, не все члены Московского патриархата поддерживают решение Онуфрия не объединяться с другими церквями. Порошенко рассказал Укринформу что некоторые епископы УПЦ МП поддержали идею украинской автокефалии, за что подверглись шантажу и угрозам со стороны коллег.

Еще в мае 2018 патриарх Филарет заявил, что УПЦ МП придется либо присоединиться к автокефалии, либо сменить название после образования независимой каноничной церкви в Украине.

Зачем Украине автокефалия?

Переживающей войну Украине как никогда нужна независимая от России православная церковь. Об этом в апреле 2018 заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Долгожданный нами Томос еще больше укрепит религиозную свободу в Украине, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, которые будут наконец едины и перестанут делиться на якобы "канонических" и "неканонических". Такой Томос укрепит нашу независимость. Он выделит рудименты того политического проекта, который называется "русским миром" и который придумали именно иерархи Русской православной церкви. Уже потом эту опасную для Украины политическую ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации”, - заявил Порошенко на выступлении в Верховной Раде 18 апреля 2018.

Сейчас Кремль использует свое огромное влияние на православный мир, чтобы блокировать любой разрыв со "своими" автономиями. УПЦ МП не один раз ретранслировала идеи России про “братские народы” и нежелание признавать Россию агрессором. Например, когда в 2015 году Порошенко зачитывал имена героев Украины (10 из которых получили это звание посмертно), представители УПЦ МП, включая Митрополита Онуфрия, отказались встать и почтить память бойцов АТО. Позже Онуфрий пояснил, что таким образом выражался протест против войны на востоке Украины.

В апреле Порошенко поехал на встречу с Вселенским патриархом для переговоров о предоставлении автокефалии, о чем и сообщил всем предстоятелям украинский церквей. Слева патриарх УПЦ МП Онуфрий.

В статье "Еспресо" "Пропаганда от бога. Как русская церковь решала судьбу Украины" можно прочитать про некоторые пропагандистские операции, которые проходили под контролем Московского патриархата.

Зачем РПЦ Украина?

Как и в целом с Россией, РПЦ претендует на украинских прихожан, считая Украину своим приходом. Согласно исследования центра Разумкова, к православию себя относят 67% опрошенных украинцев. Среди православных прихожан 15-19% ходят на службу раз в неделю, а 48-53% прихожан посещают церковь по праздникам. Более двух третей украинцев — православные.

Но основной религиозный орган страны находится под властью Москвы, а не Киева. С такой благодатной аудиторией, РПЦ получает не только активный электорат, на которых можно повлиять, но и обширный рынок для продажи своих услуг.

Резиденция патриарха УПЦ МП нахожится в Киево-Печерской лавре. Однако УПЦ МП не являются владельцами лавры, а лишь арендатели. Лавра является объектом национального значения, а значит в собственность не передается.

РПЦ не хватает своих прихожан?

В России статистика отличается в худшую для патриархата сторону. Согласно анализу российских исследовательских институтов (“Левада-центр” и “Общественное мнение”), 70% россиян считают себя православными.

Из них лишь 4% регулярно посещают церковь. А 80% прихожан ни разу не причащались и не исповедовались. 27% православных россиян не знают ни одной заповеди. 30% православных верующих считают, что Бога нет. Православными в России чаще всего становятся не из-за веры в Бога, а для чувства единства и для поддержки действующей власти.

Тем не менее, Российский патриархат претендует на численное большинство среди других церквей, а значит и на вес своих решений в Синоде. Так, митрополит Кирилл в прошлом году похвастался, что всего к РПЦ относят около 36 тысяч храмов или иных помещений, в которых происходит “божественная литургия”. В расчет принимались также постройки в Украине, Казахстане, Молдове, Японии и Беларуси.

Это некий аналог СССР, только в православном мире. Потеря всех автономий превратит РПЦ в небольшой патриархат, по численности не превосходящий Румынскую православную церковь с ее 15 тыс. приходами.

РПЦ борется с Константинополем?

Да. Православный мир можно условно разделить на два лагеря: греческий и русский. У этих лагерей есть свои сторонники, есть и те, кто сохраняет нейтралитет (Румыния). Один из недавних крупных конфликтов — отказ от участия РПЦ в Всеправославном соборе, созванного Вселенским патриархом, архиепископом Константинополя Варфоломеем I. К собору готовились 50 лет. Это было одно из крупнейших событий в православном мире за несколько веков, на который митрополит Кирилл в последний момент отказался ехать. При этом, еще три близкие к РПЦ автокефалии поддержали митрополита в его саботаже.

Подобный отказ был воспринят как вызов за влияние в православном мире. Поэтому, когда Порошенко обратился с просьбой о появлении собственной автокефалии в Украине, это восприняли позитивно в Константинополе. Таким образом удалось бы восстановить “историческую справедливость”, когда РПЦ захватило цервковь в Украине, а также ослабить Российский патриархат, лишив его почти трети (в Украине находится около 11 тысяч храмов УПЦ МП) его прихожан.

И если в 1992 году РПЦ расколола церковь в Украине на Киевский и Московский патриархаты, то сейчас РПЦ начала раскол от Константинополя.

В сентябре Синод РПЦ решил больше не молиться за митрополита Варфоломея, а если процесс получения Украиной автокефалии продолжится, то вообще прекратить любые отношения с Константинополем

Согласно расследованию Assoсiated Press, усилия России по пресечению этого процесса включали даже кибератаку на электронные почты главных помощников Варфоломея (Вселенский патриарх не использует электронную почту сам).

Вступление в дело российских хакеров лишь подчеркивает государственный интерес России в этом конфликте. Таким образом президент России Владимир Путин пытается "приватизировать" православное христианство, как некую часть фантазийной концепции "русского мира", что, конечно же, не соответствует исторической правде и реальному положению вещей.

Что уже сделал Константинополь?

Порошенко на встрече с Варфоломеем, где Вселенский Патриархат назвал себя "истинной материнской церковью" для православных Украины

Как уже и писалось выше, Священный Синод Вселенской православной церкви принял решение выделить для Украины автокефалию. В документе, который опубликован на сайте Вселенского патриархата говорится о пяти отправных точках для возвращения независимой церкви в Украину:

Синод подтвердил решение о продолжении о предоставлении автокефалии Украинской церкви; Отменен “рейдерский” документ 1686 года, который сделал Московский патриархат главным в Киеве. По сути, он никогда и не имел юридической силы в православном мире, несмотря на агрессивные попытки РПЦ убедить всех в обратном; Синод подчеркнул, что Киев является прежде всего автономией Вселенского Патриарха, а не Московского. Такой порядок существовал еще в Киевской Руси, а Киевская митрополия никогда не входила в каноническую территорию Московского патриархата; Синод отменил анафему и восстановил все церковные саны патриарху Филарету и митрополиту Макарию. Избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия, с тем “чтобы мир и любовь Христа могли преобладать”.





