Австрия заблокировала изменения в законодательстве ЕС по "Северному потоку-2"
Об этом сообщает "Польское радио" .
Изменения заключаются в том, чтобы гарантировать, что все газопроводы, в том числе импортные и их морские части в пределах ЕС, будут охвачены европейским законодательством.
Польша, страны Балтии и Скандинавские страны считают, что такие инвестиции, как "Северный поток-2", являются угрозой для энергетической безопасности Европы, поскольку делают ее еще больее зависимой от поставок российского газа.
Кроме того, как указывает председатель комиссии по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики Ежи Бузек, эти газопроводы "можно использовать с целью экономического и политического давления".
Расширение газовой директивы на "Северный поток-2" значительно усложнило бы реализацию этой инвестиции, поскольку заметно выросли бы расходы. Однако работа над газовой директивой остановилась из-за блокады со стороны Австрии, которая в этом полугодии председательствовала в ЕС. Вена таким образом защищал интересы одной фирмы, которая задействована в проекте и хочет заработать на газе из России.
Окончание этой инвестиции запланировано на декабрь следующего года. Если бы она подпадала под газовую директиву ЕС, положение надо было бы согласовать до весны.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" .
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- США предупредили о "многих средствах" остановить "Северный поток-2".
- Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ на море.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-