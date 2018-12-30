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Австрия заблокировала изменения в законодательстве ЕС по "Северному потоку-2"


фото: twitter
Австрия заблокировала изменения к газовой директиве Евросоюза, касаеющиесяся газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает "Польское радио" .

Изменения заключаются в том, чтобы гарантировать, что все газопроводы, в том числе импортные и их морские части в пределах ЕС, будут охвачены европейским законодательством.

Польша, страны Балтии и Скандинавские страны считают, что такие инвестиции, как "Северный поток-2", являются угрозой для энергетической безопасности Европы, поскольку делают ее еще больее зависимой от поставок российского газа.

Кроме того, как указывает председатель комиссии по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики Ежи Бузек, эти газопроводы "можно использовать с целью экономического и политического давления".

Расширение газовой директивы на "Северный поток-2" значительно усложнило бы реализацию этой инвестиции, поскольку заметно выросли бы расходы. Однако работа над газовой директивой остановилась из-за блокады со стороны Австрии, которая в этом полугодии председательствовала в ЕС. Вена таким образом защищал интересы одной фирмы, которая задействована в проекте и хочет заработать на газе из России.

Окончание этой инвестиции запланировано на декабрь следующего года. Если бы она подпадала под газовую директиву ЕС, положение надо было бы согласовать до весны.

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