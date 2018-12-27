В Хмельницкой РПЦ угрожает показать "кузькину мать" приходу, перешедшему в ПЦУ
27 декабря, 2018, 14:45
Представители Московского патриархата угрожают прихожанам Православной церкви Украины в селе Доброгорща
Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний в Facebook.
"Утром все село в слезах - благочинный местный РПЦ Хмельницкого р-на телефонными звонками грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла в Поместную Церковь По его словам, озвученным верующими в это воскресенье, с "группой" поддержки приедет служить Литургию и покажет всем "...и независимую Украину, и самостоятельную Церковь, и кузькину мать заодно", - написал митрополит.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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