 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Хмельницкой РПЦ угрожает показать "кузькину мать" приходу, перешедшему в ПЦУ


фото: nv.ua
Представители Московского патриархата угрожают прихожанам Православной церкви Украины в селе Доброгорща

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний в Facebook.

"Утром все село в слезах - благочинный местный РПЦ Хмельницкого р-на телефонными звонками грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла в Поместную Церковь По его словам, озвученным верующими в это воскресенье, с "группой" поддержки приедет служить Литургию и покажет всем "...и независимую Украину, и самостоятельную Церковь, и кузькину мать заодно", - написал митрополит.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать