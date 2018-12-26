На Тернопольщине община Московского патриархата перешла в ПЦУ
26 декабря, 2018, 21:54
В Тернопольской области приход Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Трибуховцы Бучацкого района перешел в новосозданную единую Православную церковь Украины
Об этом сообщает сайт Тернопольской епархии ПЦУ.
"Высокопреосвященнейший Нестор, архиепископ Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Трибуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.
Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.
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