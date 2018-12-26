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На Тернопольщине община Московского патриархата перешла в ПЦУ

В Тернопольской области приход Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Трибуховцы Бучацкого района перешел в новосозданную единую Православную церковь Украины

Об этом сообщает сайт Тернопольской епархии ПЦУ.

"Высокопреосвященнейший Нестор, архиепископ Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Трибуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.

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