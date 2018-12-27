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На Луценко подали заявление по делу Гандзюк


фото: REUTERS
Адвокат Маси Найем подал заявление в отношении генерального прокурора Юрия Луценко за разглашение сведений по делу активистки Екатерины Гандзюк

Об этом он написал в Facebook.

"Подал на генпрокурора Луценко Ю. В. заявление об уголовном правонарушении за разглашение сведений досудебного расследования по делу Кати Гандзюк. Это правонарушение предусмотренное ч. 2 статьи 387 УК Украины. Речь идет о разглашении, совершенном прокурором независимо от того, принимал ли он непосредственное участие в досудебном расследовании", - отметил адвокат.

Маси Найем отметил, что публичное оглашение о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им следует предпринять определенные действия для избежания применения к ним соответствующих процессуальных действий.

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