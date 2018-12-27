На Луценко подали заявление по делу Гандзюк
27 декабря, 2018, 13:28
Адвокат Маси Найем подал заявление в отношении генерального прокурора Юрия Луценко за разглашение сведений по делу активистки Екатерины Гандзюк
Об этом он написал в Facebook.
"Подал на генпрокурора Луценко Ю. В. заявление об уголовном правонарушении за разглашение сведений досудебного расследования по делу Кати Гандзюк. Это правонарушение предусмотренное ч. 2 статьи 387 УК Украины. Речь идет о разглашении, совершенном прокурором независимо от того, принимал ли он непосредственное участие в досудебном расследовании", - отметил адвокат.
Маси Найем отметил, что публичное оглашение о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им следует предпринять определенные действия для избежания применения к ним соответствующих процессуальных действий.
- Ранее сообщалось, что на Херсонщине избили активиста, который сотрудничал с Временной следственной комиссией, расследующей убийство Екатерины Гандзюк.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- Полиция переквалифицировала уголовное производство , по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
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