На Херсонщине избили активиста, который помогал в деле Гандзюк, готовятся новые покушения, - член ВСК
Об этом сообщил член ВСК, народный депутат Игорь Луценко в Facebook.
Имени херсонского активиста депутат не назвал, однако сказал, что его избили битами и он получил серьезные ранения.
По его словам, нападение связано с деятельностью временной следственной комиссии, поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" нападающие.
"Но это не все. Готовят новые преступления. Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский, который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил "наказание" одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии. За этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации "Никто кроме нас". Замеченные машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля ", - написал он.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- Полиция обнародовала видео с признанием нападающих с серной кислотой на херсонская активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября.
- 7 ноября в Херсоне попрощались с Екатериной Гандзюк. Друзья Гандзюк не пустили главу Херсонской ОГА Гордеева на церемонию прощания с активисткой.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игорь Павловский.
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