На Херсонщине избили активиста, который помогал в деле Гандзюк, готовятся новые покушения, - член ВСК

19 декабря, 2018, 14:27

На Херсонщине избили активиста, который сотрудничал с Временной следственной комиссией, расследующей убийство Екатерины Гандзюк

Об этом сообщил член ВСК, народный депутат Игорь Луценко в Facebook.

Имени херсонского активиста депутат не назвал, однако сказал, что его избили битами и он получил серьезные ранения.

По его словам, нападение связано с деятельностью временной следственной комиссии, поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" нападающие.

"Но это не все. Готовят новые преступления. Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский, который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил "наказание" одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии. За этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации "Никто кроме нас". Замеченные машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля ", - написал он.