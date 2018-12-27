Грузинская православная церковь поддержит автокефалию для Украины
27 декабря, 2018, 15:44
Грузинская православная церковь намерена поддержать создание автокефальной поместной Православной церкви Украины
Об этом сообщает Грузия Online .
После окончания синода архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосим отметил, что церковь пока воздержалась от принятия официального решения о создании автокефальной церкви в Украине до публикации постановления Вселенского патриарха.
Однако, по его словам, церковь собирается поддержать автокефалию.
"В январе будет опубликовано постановление Вселенского патриарха и наше решение будет принято после этого. Сейчас мы воздержались. Грузинская церковь поддержит автокефалию Украинской православной церкви", - отметил архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосим.
- Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду о поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине . УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему по патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине" . Украина и Вселенский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томоса об автокефалии.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор с создании единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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