Грузинская православная церковь поддержит автокефалию для Украины

27 декабря, 2018, 15:44

Грузинская православная церковь намерена поддержать создание автокефальной поместной Православной церкви Украины

Об этом сообщает Грузия Online .

После окончания синода архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосим отметил, что церковь пока воздержалась от принятия официального решения о создании автокефальной церкви в Украине до публикации постановления Вселенского патриарха.

Однако, по его словам, церковь собирается поддержать автокефалию.

"В январе будет опубликовано постановление Вселенского патриарха и наше решение будет принято после этого. Сейчас мы воздержались. Грузинская церковь поддержит автокефалию Украинской православной церкви", - отметил архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосим.