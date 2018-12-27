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Грузинская православная церковь поддержит автокефалию для Украины


фото: spzh.news
Грузинская православная церковь намерена поддержать создание автокефальной поместной Православной церкви Украины

Об этом сообщает Грузия Online .

После окончания синода архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосим отметил, что церковь пока воздержалась от принятия официального решения о создании автокефальной церкви в Украине до публикации постановления Вселенского патриарха.

Однако, по его словам, церковь собирается поддержать автокефалию.

"В январе будет опубликовано постановление Вселенского патриарха и наше решение будет принято после этого. Сейчас мы воздержались. Грузинская церковь поддержит автокефалию Украинской православной церкви", - отметил архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосим.

 

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