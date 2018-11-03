3 ноября, 2018, 11:35

Украина и Константинопольский патриархат 3 ноября 2018 года заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве

Об этом сообщил Петр Порошенко в Стамбуле во время совместного брифинга с константинопольским патриархом Варфоломеем, который проводился в его резиденции, передает Еспресо.TV.

Президент назвал 3 ноября 2018 "историческим днем".

В свою очередь Варфоломей отметил, что это "исключительное право церкви" даровать автокефалию тем странам, которым она считает нужным.

По его словам, "новая автокефальная церковь объединит всех православных верующих Украины".

"Эта новая церковь войдет в семью православных церквей", - подчеркнул патриарх.

Читайте также: В поисках утраченного единства. Зачем нужна украинская поместная церковь

Кроме того, патриарх поблагодарил Украину за предоставление в пользование вселенского патриархата Андреевской церкви в центре Киева. Также он сообщил, что просит у Бога сил и помощи, чтобы лично посетить Украину.

"Из-за Вас, господин президент, я передаю благословение благочестивому украинскому народу. Наилучшие пожелания!", - подытожил Варфоломей.

Как отметил в свою очередь Порошенко в себя Twitter'е, подписанное соглашение "завершает процесс, чтобы предоставление Томоса произошло по всем канонам православной церкви".