В Константинополе рассказали, какая именно церковь получит Томос
2 ноября, 2018, 14:44
Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная Церковь в Украине"
Об этом сказал архиерей Константинопольского патриархата, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете Церквей, доктор богословия архиепископ Тельмисский Иов (Геча) в интервью ВВС.
"Не "Украинская Православная Церковь", потому что Церковь является единой... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству". На греческом языке названия Церквей так и звучат: Православная Церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии. Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская Православная Церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм", - пояснил архиепископ Иов.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
- 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
- 23 октября патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата в отношении Украинской церкви.
- На следующий день патриарх Варфоломей добавил, что Фанар защищает православие и борется против проявлений фундаментализма и тщеславия и не оставит украинский народ беззащитным.
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