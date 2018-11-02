В Константинополе рассказали, какая именно церковь получит Томос

2 ноября, 2018, 14:44

Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная Церковь в Украине"

Об этом сказал архиерей Константинопольского патриархата, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете Церквей, доктор богословия архиепископ Тельмисский Иов (Геча) в интервью ВВС.

"Не "Украинская Православная Церковь", потому что Церковь является единой... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству". На греческом языке названия Церквей так и звучат: Православная Церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии. Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская Православная Церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм", - пояснил архиепископ Иов.