США подписали указ о выводе войск из Сирии, - CNN
24 декабря, 2018, 08:59
В США подписали указ о выводе войск страны из Сирии
Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника в министерстве обороны.
"Указ о выводе войск из Сирии подписан", - отмечает чиновник в минобороны.
Также сообщается, что указ подписал бывший глава Пентагона Джеймс Маттис.
В указе отмечается, как и когда будет осуществляться выход американских войск из Сирии, однако чиновник не сообщает оперативных подробностей.
Ожидается, что постепенные вывод войск начнется через пару недель и продлится несколько недель до полного завершения операции.
Отметим, что сейчас в Сирии насчитывается около 2600 американских военнослужащих.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине , а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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