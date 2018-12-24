США подписали указ о выводе войск из Сирии, - CNN

24 декабря, 2018, 08:59

В США подписали указ о выводе войск страны из Сирии

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника в министерстве обороны.

"Указ о выводе войск из Сирии подписан", - отмечает чиновник в минобороны.

Также сообщается, что указ подписал бывший глава Пентагона Джеймс Маттис.

В указе отмечается, как и когда будет осуществляться выход американских войск из Сирии, однако чиновник не сообщает оперативных подробностей.

Ожидается, что постепенные вывод войск начнется через пару недель и продлится несколько недель до полного завершения операции.

Отметим, что сейчас в Сирии насчитывается около 2600 американских военнослужащих.