Макрон раскритиковал Трампа за вывод войск из Сирии

23 декабря, 2018, 22:45

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Макрон заявил во время пресс-конференции в Чаде 23 декабря, что "союзник должен быть надежным".

"Я очень глубоко сожалею о принятом решении по Сирии", - сказал Макрон.

19 декабря Президент США Дональд Трамп заявил, что США победили экстремистскую группировку "Исламское государство" в Сирии. СМИ сообщали, что США готовятся "полностью вывести" свои войска из Сирии. Военный контингент США в Сирии насчитывает около двух тысяч человек.