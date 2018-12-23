Макрон раскритиковал Трампа за вывод войск из Сирии
23 декабря, 2018, 22:45
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Макрон заявил во время пресс-конференции в Чаде 23 декабря, что "союзник должен быть надежным".
"Я очень глубоко сожалею о принятом решении по Сирии", - сказал Макрон.
19 декабря Президент США Дональд Трамп заявил, что США победили экстремистскую группировку "Исламское государство" в Сирии. СМИ сообщали, что США готовятся "полностью вывести" свои войска из Сирии. Военный контингент США в Сирии насчитывает около двух тысяч человек.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
- 23 декабря Дональд Трамп объявил о назначении исполняющим обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана.
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