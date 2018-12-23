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Макрон раскритиковал Трампа за вывод войск из Сирии


фото: AFP
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Макрон заявил во время пресс-конференции в Чаде 23 декабря, что "союзник должен быть надежным".

"Я очень глубоко сожалею о принятом решении по Сирии", - сказал Макрон.

19 декабря Президент США Дональд Трамп заявил, что США победили экстремистскую группировку "Исламское государство" в Сирии. СМИ сообщали, что США готовятся "полностью вывести" свои войска из Сирии. Военный контингент США в Сирии насчитывает около двух тысяч человек.

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