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Трамп приказал вывести половину американских военных из Афганистана, - СМИ


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение рассматривают возможность вывода основной части американских войск из Афганистана

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Информацию об этом подтверждают и собеседники агентства Reuters и CNN .

Отмечается, что такое решение Трамп принял с решением вывести войска из Сирии.

По словам источника CNN в военной области, Штаты выведут из Афганистана около 7 тысяч военных. Сейчас планирование вывода войск в процессе реализации. Он также отметил, что вывод такого количества военных может занять "месяцы".

Численность военного контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как учат афганских коллег, так и участвующих в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.

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