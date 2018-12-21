Трамп приказал вывести половину американских военных из Афганистана, - СМИ
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Информацию об этом подтверждают и собеседники агентства Reuters и CNN .
Отмечается, что такое решение Трамп принял с решением вывести войска из Сирии.
По словам источника CNN в военной области, Штаты выведут из Афганистана около 7 тысяч военных. Сейчас планирование вывода войск в процессе реализации. Он также отметил, что вывод такого количества военных может занять "месяцы".
Численность военного контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как учат афганских коллег, так и участвующих в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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