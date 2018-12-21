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Епифаний готов встретиться с главой УПЦ МП Онуфрием


фото: nv.ua
Руководство Поместной Церкви открыто к диалогу с духовенством Московского патриархата

Об этом заявил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает ТСН .

"Поздороваюсь, конечно", - ответил он на вопрос о том, будет ли он здороваться с митрополитом Московского патриархата Онуфрием при встрече. "Нам нужно вести диалог", - добавил Епифаний.

Глава ПЦУ пояснил, что новая объединенная церковь настроена на конструктивные отношения, а не на конфликт.

"Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду", - заявил владыка.

"Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", - пояснил он.

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