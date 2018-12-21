Епифаний готов встретиться с главой УПЦ МП Онуфрием
21 декабря, 2018, 11:20
Руководство Поместной Церкви открыто к диалогу с духовенством Московского патриархата
Об этом заявил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает ТСН .
"Поздороваюсь, конечно", - ответил он на вопрос о том, будет ли он здороваться с митрополитом Московского патриархата Онуфрием при встрече. "Нам нужно вести диалог", - добавил Епифаний.
Глава ПЦУ пояснил, что новая объединенная церковь настроена на конструктивные отношения, а не на конфликт.
"Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду", - заявил владыка.
"Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", - пояснил он.
- Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине". Украина и Вселенский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томосуа об автокефалии.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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