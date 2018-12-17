УПЦ МП созвала внеочередное заседание Синода

17 декабря, 2018, 11:04

В понедельник состоится внеочередное заседание Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата)

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).

"17 декабря 2018 года в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось внеочередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП заявили, что во время работы заседания Священного Синода УПЦ будут рассмотрены вопросы, "связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской православной церковью".