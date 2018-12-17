УПЦ МП созвала внеочередное заседание Синода
17 декабря, 2018, 11:04
В понедельник состоится внеочередное заседание Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).
"17 декабря 2018 года в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось внеочередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.
В УПЦ МП заявили, что во время работы заседания Священного Синода УПЦ будут рассмотрены вопросы, "связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской православной церковью".
- Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине . УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему по патриарху УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине". Украина и Вселенский патриархат заключили важную международно-правовую двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томосу об автокефалии.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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