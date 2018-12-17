 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Онуфрий автоматически потеряет титул митрополита Киевского, - Епифаний


фото: REUTERS
После создания единой поместной Православной церкви Украины бывший глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий будет называться митрополитом Русской православной церкви в Украине

Об этом сообщил глава Православной церкви Украины Епифаний в интервью ТСН .

"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, которому было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать два митрополита Киевских. Соответственно, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине", - сказал предстоятель он.

Он добавил, что приходы бывшего Московского патриархата теперь "находятся в лоне Русской Православной Церкви, имея украинскую регистрацию".

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать