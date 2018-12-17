Онуфрий автоматически потеряет титул митрополита Киевского, - Епифаний
17 декабря, 2018, 11:30
После создания единой поместной Православной церкви Украины бывший глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий будет называться митрополитом Русской православной церкви в Украине
Об этом сообщил глава Православной церкви Украины Епифаний в интервью ТСН .
"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, которому было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать два митрополита Киевских. Соответственно, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине", - сказал предстоятель он.
Он добавил, что приходы бывшего Московского патриархата теперь "находятся в лоне Русской Православной Церкви, имея украинскую регистрацию".
- Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине . УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине" . Украина и Вселенский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томосу об автокефалии.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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