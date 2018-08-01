Фильмы из-за решетки. Почему Олег Сенцов сможет снять фильм даже в тюрьме

1 августа, 2018, 12:05

Олег Сенцов будет снимать киноленту. На недавнем питчинге патриотического кино продюсер Анна Паленчук представила проект "Номера"

Это антиутопическая история о десяти людях, живущих под номерами и по четким правилам. Правда, не все из них хотят мириться с этими обстоятельствами, когда у тебя нет ни прав, ни даже имени.

Это пьеса, которую Сенцов написал еще до заключения. Сначала с ней планировали сделать только представление, но впоследствии появилась идея фильма. В переписке с продюсером Олег написал, что не против и сам экранизировать свой текст.

Понятное дело, что эта идея сразу облепилась слоями скепсиса. Как, мол, он из той Лабытнанги собирается снимать? Но, как говорила нам советская киноклассика, ничего нет невозможного для человека с фантазией. Конечно, работать в таких условиях трудновато, но в истории кино были прецеденты. Не сказать, что абсолютно аналогичные, но их существование по крайней мере дает надежду.

Джафар Панаги

Наверное, этот пример самый уместный в нашем случае. Правда, Панаги находится под домашним арестом, а не в колонии строгого режима. Восемь лет назад его арестовали за протесты против результатов иранских выборов 2009 года. Режиссера обвинили в антиправительственной деятельности и приговорили к 6 годам домашнего ареста. Вдобавок ему запретили снимать кино и давать интервью в течение 20 лет.

Панаги отреагировал замечательно - еще во время судебного процесса снял кино, записал его на флешку и в торте передал на Каннский фестиваль, где его и показали. Лента получила название "Это не фильм" и не просто так. Режиссеру пришлось сделать ленту так, чтобы обойти приговор, то есть, это не должен быть фильм. И не он должен был быть режиссером. Вроде.

Поэтому Панаги приглашает в свою квартиру коллегу Моджтаба Миртахмасба, чтобы тот снял на камеру день жизни такого героя - "врага" Ирана. "Это не фильм" получил невероятно комплиментарные отзывы и статус яркого и важного политического манифеста.

Через три года на Берлинском фестивале показывают фильм "закрытый занавес" и он получает "Серебряного медведя" за лучший сценарий. Джафар Панаги снимал эту историю у себя на даче. Двое героев - мужчина и женщина. Их преследуют. Мужчину за то, что имеет собаку, которой не может иметь по исламским законам. А женщину - за участие в запрещенной вечеринке. Они оказались в одном доме и теперь решают, как им быть.

Проходит еще два года. На том же Берлинале лента "Такси" получает главный приз. На этот раз Джафар Панаги становится на день таксистом. Он устанавливает в своей машине камеры и снимает разговоры с пассажирами, которых подвозит. В результате ему удалось создать образ современного Тегерана, из-за его жителей и их взглядов. Согласитесь, это было бы очень круто, если бы то же самое снять у нас. Впрочем, идея, к сожалению, уже занята.

Ну и в этом году режиссер отметился на Каннском фестивале, где его "Три лица" получили награду за лучший сценарий. Это рассказ о трех актрисах - кинозвезде, абитуриентке актерской школы, и женщине, которая должна уйти из профессии после Исламской революции. На всех этих показах, конечно, иранец не был - ему пока нельзя выезжать из страны.

Конечно, его ситуация могла бы быть значительно хуже. Возможно, спасает международный авторитет - Панаги один из самых ярких режиссеров мира и, как не крути, культурное наследие Ирана. Его постоянно упоминают в киносреде и включают в состав жюри, ставя пустой стул с его именем.

Сергей Лозница

Сергей Лозница за свой "Майдан" получил порцию не очень хороших отзывов от украинских зрителей. Именно от зрителей, потому что критики (как наши, так и мировые) оценили ленту очень высоко. Части людей не понравилось, как именно режиссер показал Революцию Достоинства. Его обвиняли даже в определенных манипуляциях.

Хотя, вряд ли Лознице можно забрасывать такие вещи - он не один раз со сцены масштабных фестивалей говорил о российско-украинской войне, о Крыме, дикости властной верхушки РФ и, конечно, про Олега Сенцова. Во множестве интервью режиссер подчеркивал существенную разницу между украинским и российским менталитетом, отрицая миф об "одинаковости" и "единственности" наших стран.

Впрочем, именно в отношении "Майдана", то были упреки еще в одном. Сергей Лозница на нем не был - все снимал оператор Сергей Стеценко. Работал он в том числе и под руководством режиссера, который потом с видео создал собственный взгляд на Евромайдан, довольно необычный и глубокий. Но прецедент имеет место - фильм снимали без режиссера на месте событий.

Кстати, с уже снятого видео Лозница создал другую свою документальную работу - "Событие". Это хроника ленинградского путча 1991 года, материал для которого режиссер взял в архивах местной студии документальных фильмов. Все же, кинематограф - это не журналистские репортажи с места событий.

Кирилл Серебренников

Серебренников - одна из ключевых фигур российского театра. Последние два года - тем более, потому что к художественной составляющей добавилась политическая. Как и его вышеупомянутый иранский коллега, россиянин находится под домашним арестом.

Осенью 2017 года его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах, мол, он с коллегами разворовывал государственные деньги, выделенные на поставновки в "Гоголь-центре". Имя режиссера стало известно всей стране - раньше он был достаточно элитарным для этого. Вокруг судебного дела поднялся настоящий шум - часть российских художников выступила на защиту Серебренникова.

Одни - довольно мягко, без обвинений в адрес власти. Другие же прямо обвиняли верхушку РФ в охоте на ведьм и расправе с человеком, который имеет смелость критиковать действующий режим. К примеру, Борис Акунин, который несколько лет назад переехал из России в Британию, заявил, что арест режиссера не мог состояться без указания Владимира Путина.

Все эти перипетии начались именно тогда, когда режиссер снимал свою ленту "Лето". То есть, заканчивали съемки уже без него. Сцены снимались, согласно записок автора или по репетициям, которые проводились еще до ареста.

Что же касается монтажа, то он длился уже дома у режиссера. Ему, как и Джафару Панаги, удалось закончить фильм и не нарушить судебного распоряжения. Флешку с тортом никто во Франции не передавал, но "Лето" попало в конкурсную программу Каннского фестиваля и получило награду за лучший саундтрек.

Кирилл Серебренников продолжает сидеть под домашним арестом, а его дело постоянно затягивается. Он сам повторяет, что против него нет никаких доказательств. Собственно, как и против Олега Сенцова. В его поддержку организовывают акции, подписывают петиции и высказываются с разных серьезных площадок. Одни люди держатся оптимистичных прогнозов, другие - не верят, что эти активности смогут повлиять на ситуацию.

Касательно Олега Сенцова, то, похоже, он с коллегами настроен решительно. Продюсеры "Номеров" утверждают, что у них есть схема, по которой Олег сможет руководить подготовкой и съемками даже из-за решетки. Ну и, в конце концов, если быть оптимистами, то он таки сможет выйти значительно раньше срока. А возвращаться на волю втройне приятнее, когда знаешь, что там тебя ждут не только родные, а и дело твоей жизни.