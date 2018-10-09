На Закарпатье проверят, являются ли госслужащими обладатели венгерских паспортов
Об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает "Укринформ".
"В области проверят данные списка "Миротворца" - это сделать легко с опубликованными фамилиями. Другое дело, что не все люди из списка "Миротворца" являются госслужащими - некоторые просто депутаты, а закон запрещает двойное гражданство только для госслужащих", - сказал Галас.
По словам чиновника, в приведенном "Миротворцем" списке владельцев венгерских паспортов есть имя чиновника, которого в 2016 году глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль уволил с должности начальника управления образования Береговской РГА именно из-за факта обнаружения у него двойного гражданства.
"Речь о Ласло Ленделе. В 2016 году, когда вступил в силу закон о запрете двойного гражданства для госслужащих, он был уволен с должности приказом Москаля", - рассказал Галас.
Чиновник отметил, что это был единственный на Закарпатье прецедент увольнения из-за двойного гражданства. Сейчас Лендел пытается восстановиться в должности через суд.
"Мы тогда давали номер его венгерского паспорта серии ВН №1379502, оформленного по фамилии Lengyel Laszlo, 04.09.1972 года рождения. Если номера совпадают с указанными на сайте "Миротворца", то опубликованная там информация - достоверная", - сказал Галас.
Первый заместитель главы Закарпатской ОГА заявил, что информацией, опубликованной на "Миротворце", трудно оперировать, поскольку будет крайне трудно доказать что-то в суде по этим данным.
- Ранее сообщалось, что на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдает украинцам паспорта, и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предложили усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Украина назвала консула Венгрии персоной нон-грата, в ответ Венгрия выслала первого секретаря украинского посольства.
- Сайт "Миротворец" опубликовал список из 313 закарпатцев, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления и имеют двойное гражданство.
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