На Закарпатье проверят, являются ли госслужащими обладатели венгерских паспортов

9 октября, 2018, 13:24

Закарпатская облгосадминистрация проверит, являются ли государственными служащими обладатели венгерских паспортов, которые попали в список "Миротворца"

Об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает "Укринформ".

"В области проверят данные списка "Миротворца" - это сделать легко с опубликованными фамилиями. Другое дело, что не все люди из списка "Миротворца" являются госслужащими - некоторые просто депутаты, а закон запрещает двойное гражданство только для госслужащих", - сказал Галас.

По словам чиновника, в приведенном "Миротворцем" списке владельцев венгерских паспортов есть имя чиновника, которого в 2016 году глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль уволил с должности начальника управления образования Береговской РГА именно из-за факта обнаружения у него двойного гражданства.

"Речь о Ласло Ленделе. В 2016 году, когда вступил в силу закон о запрете двойного гражданства для госслужащих, он был уволен с должности приказом Москаля", - рассказал Галас.

Чиновник отметил, что это был единственный на Закарпатье прецедент увольнения из-за двойного гражданства. Сейчас Лендел пытается восстановиться в должности через суд.

"Мы тогда давали номер его венгерского паспорта серии ВН №1379502, оформленного по фамилии Lengyel Laszlo, 04.09.1972 года рождения. Если номера совпадают с указанными на сайте "Миротворца", то опубликованная там информация - достоверная", - сказал Галас.

Первый заместитель главы Закарпатской ОГА заявил, что информацией, опубликованной на "Миротворце", трудно оперировать, поскольку будет крайне трудно доказать что-то в суде по этим данным.