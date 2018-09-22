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Жители Закарпатья с венгерским гражданством начали попадать в базу "Миротворца"

В базе сайта "Миротворец" начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство в Закарпатье

Об этом сообщается на странице "Миротворца" в Facebook.

"Первую пятерку нарушителей Конституции и Закона о гражданстве зафиксировано в "Чистилище". Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждено", - говорится в сообщении.

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