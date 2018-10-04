Консула Венгрии объявили персоной нон-грата

4 октября, 2018, 12:03

Консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов

Об этом было сообщено сегодня послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел

Отмечается, что послу Венгрии вручили ноту с информацией о том, что согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

"Рассчитываем, что Венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства", - говорится в сообщении.