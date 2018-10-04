Консула Венгрии объявили персоной нон-грата
Об этом было сообщено сегодня послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел
Отмечается, что послу Венгрии вручили ноту с информацией о том, что согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.
"Рассчитываем, что Венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства", - говорится в сообщении.
Консул Венгрии в городе #Береговое объявлен персоной нон-грата.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 4 октября 2018 г.
Детали: https://t.co/Wgm5S5u3I0 pic.twitter.com/v07MGd0MyH
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерское МИД обвинило Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов на Закарпатье.
- Впоследствии в МИД Венгрии заявили, что украинцы не нарушают никаких законов, скрывая факт получения второго гражданства. МИД также отказалось отозвать консула из города Береговое.
- Министерство иностранных дел Украины дало неделю Венгрии на отзыве их консула из Берегово на Закарпатье.
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