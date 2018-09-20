Венгерские паспорта на Закарпатье: Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО

20 сентября, 2018, 16:57

Венгрия пригрозила замедлить интеграцию Украины в Европейский Союз из-за паспортного скандала, возникшего после обнародования видео раздачи паспортов в Береговом

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, сообщает сайт венгерского МИД.

По его словам,Венгрия осуждает попытки Украины запугать закарпатских венгров. Он сказал, что после мероприятий, которые негативно влияют на закарпатских венгров и разных попыток запугать их, "серия нападений на нас теперь перешла на другой уровень".

"Венгрия постоянно следит за развитием ситуации, и возможно, что в будущем нужно будет принимать меры для замедления интеграции Украины в евроструктуры", - заявил он.

Уместно вспомнить, что Будапешт пригрозил замедлить евроинтеграцию Украины и начал блокаду украинских инициатив в НАТО после принятия Украиной закона об образовании в сентябре прошлого года.

Министр добавил, что "будет много о чем говорить" по ситуации на сессии на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он сообщил, что правительство расценивает как недружественный и рискованный шаг высылку венгерского консула из Берегова.