 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Венгерские паспорта на Закарпатье: Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО


фото: olkt.hu
Венгрия пригрозила замедлить интеграцию Украины в Европейский Союз из-за паспортного скандала, возникшего после обнародования видео раздачи паспортов в Береговом

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, сообщает сайт венгерского МИД.

По его словам,Венгрия осуждает попытки Украины запугать закарпатских венгров. Он сказал, что после мероприятий, которые негативно влияют на закарпатских венгров и разных попыток запугать их, "серия нападений на нас теперь перешла на другой уровень".

"Венгрия постоянно следит за развитием ситуации, и возможно, что в будущем нужно будет принимать меры для замедления интеграции Украины в евроструктуры", - заявил он.

Уместно вспомнить, что Будапешт пригрозил замедлить евроинтеграцию Украины и начал блокаду украинских инициатив в НАТО после принятия Украиной закона об образовании в сентябре прошлого года.

Министр добавил, что "будет много о чем говорить" по ситуации на сессии на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он сообщил, что правительство расценивает как недружественный и рискованный шаг высылку венгерского консула из Берегова.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать