Венгерские паспорта на Закарпатье: Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО
Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, сообщает сайт венгерского МИД.
По его словам,Венгрия осуждает попытки Украины запугать закарпатских венгров. Он сказал, что после мероприятий, которые негативно влияют на закарпатских венгров и разных попыток запугать их, "серия нападений на нас теперь перешла на другой уровень".
"Венгрия постоянно следит за развитием ситуации, и возможно, что в будущем нужно будет принимать меры для замедления интеграции Украины в евроструктуры", - заявил он.
Уместно вспомнить, что Будапешт пригрозил замедлить евроинтеграцию Украины и начал блокаду украинских инициатив в НАТО после принятия Украиной закона об образовании в сентябре прошлого года.
Министр добавил, что "будет много о чем говорить" по ситуации на сессии на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он сообщил, что правительство расценивает как недружественный и рискованный шаг высылку венгерского консула из Берегова.
- Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, на котором консульство Венгрии выдает украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Позже министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на скандал с венгерскими паспортами в Берегове.
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