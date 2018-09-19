Присяга и шампанское: на Закарпатье Венгрия тайком выдает украинцам паспорта

19 сентября, 2018, 15:07

На Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдает украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства

Об этом сообщает "Укринформ", добавляя видеозапись процедуры.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - говорят на фоне венгерского флага желающие получить еще одно гражданство.

После прослушивания гимна Венгрии сотрудники дипломатического ведомства предписывают скрывать от Украины то, что произошло.

"Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства", - говорит венгерский дипломат владельцам новых паспортов.

Издание отмечает, что дипучреждение не ответило на письменный запрос о комментарии, а по телефону ответил человек, который не понимал украинского языка.

"Наш письменный запрос пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым нас связал оператор, не понимал украинского языка, а предоставленный другой номер не отвечал", - пишет "Укринформ".

Зато в посольстве Венгрии в Киеве изданию подтвердили получение аналогичного запроса, однако отказались давать комментарий. При этом сотрудница посольства ответила на русском языке, отметив, что украинским не владеет. По ее словам, запрос передали в МИД Венгрии и "если там захотят, то, возможно, дадут ответ".