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Венгерские паспорта на Закарпатье: в Раде хотят усиления ответственности за двойное гражданство

В Верховной Раде планируют провести дебаты об ужесточении ответственности при сокрытии двойного гражданства

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Она отметила, что информация о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины в Берегово требует жесткой реакции МИД Украины и СБУ.

"И мне кажется, что пришло время провести в ВР дебаты по поводу усиления ответственности за скрытое двойное гражданство (речь идет в первую очередь о возможном двойном гражданстве чиновников, госслужащих, депутатов всех уровней , это является реальной угрозой национальной безопасности государства)", - отметила Геращенко.

  • Ранее сообщалось, что на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдает украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства.
  • Комментируя это, глава МИД Павел Климкин отметил, что встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поговорит с ним об этом.
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