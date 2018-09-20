Венгерские паспорта на Закарпатье: в Раде хотят усиления ответственности за двойное гражданство
20 сентября, 2018, 08:22
В Верховной Раде планируют провести дебаты об ужесточении ответственности при сокрытии двойного гражданства
Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
Она отметила, что информация о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины в Берегово требует жесткой реакции МИД Украины и СБУ.
"И мне кажется, что пришло время провести в ВР дебаты по поводу усиления ответственности за скрытое двойное гражданство (речь идет в первую очередь о возможном двойном гражданстве чиновников, госслужащих, депутатов всех уровней , это является реальной угрозой национальной безопасности государства)", - отметила Геращенко.
- Ранее сообщалось, что на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдает украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Комментируя это, глава МИД Павел Климкин отметил, что встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поговорит с ним об этом.
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