Венгерские паспорта на Закарпатье: в Раде хотят усиления ответственности за двойное гражданство

20 сентября, 2018, 08:22

В Верховной Раде планируют провести дебаты об ужесточении ответственности при сокрытии двойного гражданства

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Она отметила, что информация о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины в Берегово требует жесткой реакции МИД Украины и СБУ.

"И мне кажется, что пришло время провести в ВР дебаты по поводу усиления ответственности за скрытое двойное гражданство (речь идет в первую очередь о возможном двойном гражданстве чиновников, госслужащих, депутатов всех уровней , это является реальной угрозой национальной безопасности государства)", - отметила Геращенко.