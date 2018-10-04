Будапешт высылает первого секретаря украинского посольства в Венгрии, - МИД

4 октября, 2018, 16:24

Венгрия высылает первого секретаря украинского посольства в Венгрии, Киев не считает это пропорциональным ответом

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, сообщает Интерфакс-Украина.

"Могу подтвердить, что сегодня наш посол в Венгрии была приглашена в МИД Венгрии и ей было сообщено о том, что будет выслан первый секретарь, который является дипломатом и выполняет консульские функции. В течение 72 часов он должен покинуть территорию Венгрии в качестве пропорционального ответа. Вместе с тем, мы считаем, что это не является пропорциональным ответом", - сказала она.

По ее словам, сотрудник украинского посольства является дипломатом, а не только консулом, как это было с объявленным ранее Украиной персоной нон-грата сотрудником венгерского консульства в Берегово.

"Он является дипломатом посольства, и не является отдельно консулом, как это было в Берегове. Это разные категории. Это не консульское должностное лицо – это дипломат, работающий в посольстве", - пояснила она.

Беца подчеркнула, что украинский дипломат не нарушил никаких норм международного права, в том числе, Венскую конвенцию о консульских сношениях.