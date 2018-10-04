Будапешт высылает первого секретаря украинского посольства в Венгрии, - МИД
Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, сообщает Интерфакс-Украина.
"Могу подтвердить, что сегодня наш посол в Венгрии была приглашена в МИД Венгрии и ей было сообщено о том, что будет выслан первый секретарь, который является дипломатом и выполняет консульские функции. В течение 72 часов он должен покинуть территорию Венгрии в качестве пропорционального ответа. Вместе с тем, мы считаем, что это не является пропорциональным ответом", - сказала она.
По ее словам, сотрудник украинского посольства является дипломатом, а не только консулом, как это было с объявленным ранее Украиной персоной нон-грата сотрудником венгерского консульства в Берегово.
"Он является дипломатом посольства, и не является отдельно консулом, как это было в Берегове. Это разные категории. Это не консульское должностное лицо – это дипломат, работающий в посольстве", - пояснила она.
Беца подчеркнула, что украинский дипломат не нарушил никаких норм международного права, в том числе, Венскую конвенцию о консульских сношениях.
- Напомним, 4 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке украинского консула в качестве пропорционального ответа на то, что консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.
- Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.
- После принятия присяги, в которой граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ на высылку Киевом венгерского консула.
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