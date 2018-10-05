В "Нафтогазе" объяснили, кто виноват в отсутствии горячей воды у киевлян
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"В ТЭЦ нет газа из-за того, что киевская власть забрала у Ахметова соответствующее предприятие, которое доставляло горячую воду киевлянам. Часть мощностей теплогенерирующих осталась у Ахметова, поставки тепла соответственно перешло к киевской власти. А они не продумали юридический механизм, или не хотят брать долги предшественников", - сказал Витренко.
По его словам, согласно закону, "Нафтогаз" может возобновить поставки на соответствующем предприятии только после того, как будет подписано соответствующее соглашение для того, чтобы стать новым клиентом компании.
"Мы готовы поставлять газ, только они выполнят все законодательные требования для того, чтобы мы могли это сделать. Это важно потому, что газ дается компанией по льготной цене, которая в два раза ниже рыночной", - отметил коммерческий директор "Нафтогаза".
Относительно денег на покрытие долгов за газ, которые правительство обещало направить на счета компании, Витренко отметил, что "Нафтогаз" получит их после подписания соответствующих соглашений. Следовательно, по его словам, максимум в течение двух недель, возможно раньше у киевлян появится горячая вода.
- В декабре стало известно, что Киев сменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго".
- За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тысячи гривен и достиг почти 5 млрд.
- В апреле 2018 года стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" примет на работу всех сотрудников "Киевэнерго", а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженность компании.
- 23 мая киевская власть отказывается брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- Как заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" включает в себя около 1,2 млрд гривен начисленных штрафов и пени.
- 19 июля решением Хозяйственного суда было отказано в ходатайстве заменить "Киевэнерго" в "Киевтеплоэнерго" как правопреемника части долговых обязательств по договору на поставку природного газа между "Нафтогазом" и "Киевэнерго". Фактически решение суда означает, что ни "Киевтеплоэнерго", ни община Киева не должны отвечать за долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".
- В КГГА заявили, что Киев с 1 августа вернул под управление общины весь теплоэнергетический блок, который обслуживает город.
- 2 октября Кабинет министров спрогнозировал, что до конца текущей недели проблемы относительно обеспечения киевлян горячей водой будут решены.
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