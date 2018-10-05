В "Нафтогазе" объяснили, кто виноват в отсутствии горячей воды у киевлян

5 октября, 2018, 21:00

Киевляне не имеют горячей воды в своих домах из-за несогласованности юридических вопросов между бывшим поставщиком горячей воды и новым

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"В ТЭЦ нет газа из-за того, что киевская власть забрала у Ахметова соответствующее предприятие, которое доставляло горячую воду киевлянам. Часть мощностей теплогенерирующих осталась у Ахметова, поставки тепла соответственно перешло к киевской власти. А они не продумали юридический механизм, или не хотят брать долги предшественников", - сказал Витренко.

По его словам, согласно закону, "Нафтогаз" может возобновить поставки на соответствующем предприятии только после того, как будет подписано соответствующее соглашение для того, чтобы стать новым клиентом компании.

"Мы готовы поставлять газ, только они выполнят все законодательные требования для того, чтобы мы могли это сделать. Это важно потому, что газ дается компанией по льготной цене, которая в два раза ниже рыночной", - отметил коммерческий директор "Нафтогаза".

Относительно денег на покрытие долгов за газ, которые правительство обещало направить на счета компании, Витренко отметил, что "Нафтогаз" получит их после подписания соответствующих соглашений. Следовательно, по его словам, максимум в течение двух недель, возможно раньше у киевлян появится горячая вода.