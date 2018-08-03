3 августа, 2018, 17:18

Киев с 1 августа окончательно вернул под управлением громады весь теплоэнергетический блок, который обслуживает город

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в интервью информационному агентству "УНИАН".

"Это действительно историческое событие: в управление города возвращен весь теплоэнергетический блок. А это почти сотня тысяч объектов: 2,6 тыс. километров тепловых сетей, ТЭЦ, две сотни котельных, станций теплоснабжения, мусоросжигательный завод "Энергия". Все это опять перешло в собственность коммунального предприятия, а значит - громады города. Из частной компании "Киевэнерго" более 7,5 тысячи квалифицированных сотрудников перевели в коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", - сообщил заместитель городского головы.

По его словам, для успешного завершения процесса возврата теплового хозяйства под управление города проведена комплексная работа: международными компаниями проведен технико-экономический аудит состояния теплоэнергетического комплекса, а также выполнена полную инвентаризацию имущества.

"Также было создано новое специализированное городское предприятие, которое взяло на себя функции предоставления тепла и горячего водоснабжения Киева. При этом на этом пути мы встретили множество препятствий и чрезвычайно мало поддержки ", - отметил Пантелеев.

Самой большой проблемой для руководства Киева стала позиция НАК "Нафтогаз Украины", которая требовала погашения всех долгов, накопленных за период действия договора с "Киевэнерго".

"В этой сумме значатся штрафы и льготы, которые "Нафтогаз" насчитал "Киевэнерго" за несвоевременную оплату газа. Они составили около 1,2 млрд грн. Это огромная сумма, для погашения которой на сегодня нет источников", - сообщил заместитель городского головы.

При этом "Нафтогаз", по предварительным данным, отказывается подписывать договор на поставку газа, пока не будут уплачены все долги, что влечет за собой риск остановки городских ТЭС, которые вырабатывают не только тепловую, но и электрическую энергию.

"Мы были близки к применению графиков аварийных отключений электроэнергии. Это крайне негативно скажется на жизнеобеспечении города. Чтобы избежать опасности чрезвычайной ситуации, нам пришлось заключить временный договор на поставки природного газа с коммерческим предприятием УНБ (ЧАО "ДК "Укрнефтебурение", - ред.), у которого мы закупили 18 млн кубов газа. Этого хватит для безопасной работы ТЭЦ-5. Считаю это решение правильным и взвешенным, ведь мы не могли допустить возникновения чрезвычайной ситуации в городе", - отметил Пантелеев.

Он также добавил, что ситуация с газом не отразится на подготовке к отопительному сезону. По словам заместителя городского головы, "Киевтеплоэнерго" уже выполнило большую часть запланированных гидравлических испытаний, продолжает закупать технику, сохраняет необходимые социальные стандарты для персонала.