"Киевтеплоэнерго" унаследует долги “Киевэнерго” и примет на работу весь персонал

18 апреля, 2018, 18:15

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" примет на работу всех сотрудников "Киевэнерго", а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженность компании

Об этом сообщил глава "Киевэнерго" Александр Фоменко, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня есть официальное подтверждение от "Киевтеплоэнерго", что они примут по переводу весь без исключения персонал. В частности тех, кто находится в декрете или на больничном", - сказал он.

Фоменко добавил, что согласно закону "О теплоснабжении" вслед за передачей теплогенерирующего оборудования от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" перейдут кредиторская и дебиторская задолженности компании.

Отмечается, что минувший отопительный сезон "Киевэнерго" начала с дебиторской задолженностью около 2,6 млрд грн, а закончила его с 5,6 млрд грн. На сегодняшний день население задолжало "Киевэнерго" около 4 млрд грн, государство (по льготам и субсидиям) - 903 млн грн, юридические лица - 726 млн грн.

Кредиторская задолженность "Киевэнерго" за газ и его транспортировку составляет около 4,7 млрд грн.

По словам председателя "Киевэнерго", компания предложила "Киевтеплоэнерго", кроме приема коммунального имущества и персонала, также выкупит собственные активы "Киевэнерго", необходимые при обслуживании энергетического комплекса столицы (например, служебный транспорт).

"Балансовая стоимость такого имущества, находящегося в корпоративной собственности "Киевэнерго", - около 300 млн грн. Мы предложили "Киевтеплоэнерго" его выкупить, ждем ответ", - отметил Фоменко.

Как сообщалось, срок действия договора КГГА с ПАО "Киевэнерго" на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы заканчивается 27 апреля 2018 года. По решению Киевсовета, в дальнейшем коммунальное имущество будет передано КП "Киевтеплоэнерго".