Киев сменит поставщика отопления, но будет сотрудничать с "Киевэнерго"

27 декабря, 2017, 17:38

С апреля следующего года столичные дома теплом будет обеспечивать компания "Киевтеплоэнерго", которое сменит "Киевэнерго"

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает Интерфакс-Украина.

Сегодня было издано распоряжение, по которому с апреля следующего года баланс оборудования теплосетей Киева возьмет на себя "Киевтеплоэнерго". Соглашение вступит в действие сразу после расторжения договора столицы с ПАО "Киевэнерго".

"Киевтеплоэнерго" уже частично обслуживает столицу: поставляет тепло в Дарницкий и Днепровский районы.

При этом замглавы КГГА добавил, что в процессе передачи теплосетей могут возникнуть трудности с совместным использованием объектов, которые принадлежат "Киевэнерго".

"Оборудования, которое находится в коммунальной собственности, недостаточно для оказания услуг по теплоснабжению. Некоторое оборудование, здания и транспорт находятся в собственности" Киевэнерго ", и город будет вынужден решать вопрос совместного использования этих объектов", - пояснил Пантелеев.

По его словам, "Киевтеплоэнерго" понадобится от двух до шести месяцев на получение соответствующих лицензий и разрешений. А в бюджете Киева уже заложены средства на подготовку новой схемы теплоснабжения Киева.