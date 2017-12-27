Киев сменит поставщика отопления, но будет сотрудничать с "Киевэнерго"
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает Интерфакс-Украина.
Сегодня было издано распоряжение, по которому с апреля следующего года баланс оборудования теплосетей Киева возьмет на себя "Киевтеплоэнерго". Соглашение вступит в действие сразу после расторжения договора столицы с ПАО "Киевэнерго".
"Киевтеплоэнерго" уже частично обслуживает столицу: поставляет тепло в Дарницкий и Днепровский районы.
При этом замглавы КГГА добавил, что в процессе передачи теплосетей могут возникнуть трудности с совместным использованием объектов, которые принадлежат "Киевэнерго".
"Оборудования, которое находится в коммунальной собственности, недостаточно для оказания услуг по теплоснабжению. Некоторое оборудование, здания и транспорт находятся в собственности" Киевэнерго ", и город будет вынужден решать вопрос совместного использования этих объектов", - пояснил Пантелеев.
По его словам, "Киевтеплоэнерго" понадобится от двух до шести месяцев на получение соответствующих лицензий и разрешений. А в бюджете Киева уже заложены средства на подготовку новой схемы теплоснабжения Киева.
- Ранее стало известно, что КГГА закупило технику для "Киевтеплоэнерго" на 20 млн гривен. На эти средства приобретут противоаварийные автомобили, экскаваторы, кран-манипуляторы, а также другое оборудование.
- В ноябре "Киевэнерго" разделилась на 2 компании, одна будет эксплуатировать электросети и распределять электроэнергию, вторая – поставлять ее в дома.
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