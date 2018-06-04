Долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" составляет более 1 млрд грн штрафов
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба.
По словам Пантелеева, между двумя компаниями длится судебный спор, а штрафные санкции, которые начисляет "Нафтогаз", является прямым убытком теплоснабжающих компаний, и их компенсация не имеет соответствующих источников.
"Это лишь подтверждает неоднозначность и спорность передачи задолженности перед НАК и необходимость решать эти сложные вопросы отдельно от процессов жизнеобеспечения Киева", - говорится в сообщении.
НАК "Нафтогаз" настаивает на сумме задолженности в размере 4,8 млрд грн. Около 1,2 млрд грн из этой суммы - штрафы и пени.
"Также важно, что в структуре задолженности за тепловую энергию перед “Киевэнерго” около 1,1 млрд грн - долг государственного бюджета за льготы и субсидии, разницу в тарифах теплоснабжения бюджетных учреждений. Поэтому урегулировании вопроса долгов за газ является вопросом и городского, и национального уровней", - отметил Пантелеев.
С 1 июня коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” мало восстановить горячее водоснабжение в ряде домов, где были проведены гидравлические испытания. Однако из-за отказа “Нафтогаза" заключать договоры с коммунальным предприятием “Киевтеплоэнерго” без горячей воды до сих пор остаются около 3-х тысяч многоэтажек”.
Пантелеев отметил, что законодательная норма, на которой настаивает "Нафтогаз" является спорной, ведь ни один закон Украины не предусматривает блокировки газоснабжения 3-миллионного города.
Городская власть Киева обратилась к Кабинету Министров Украины как к представителю собственника компании НАК "Нафтогаз" и надеется на его помощь в недопущении в столице рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.
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