Долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" составляет более 1 млрд грн штрафов

4 июня, 2018, 14:13

Задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" включает в себя около 1,2 млрд гривен начисленных штрафов и пени

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба.

По словам Пантелеева, между двумя компаниями длится судебный спор, а штрафные санкции, которые начисляет "Нафтогаз", является прямым убытком теплоснабжающих компаний, и их компенсация не имеет соответствующих источников.

"Это лишь подтверждает неоднозначность и спорность передачи задолженности перед НАК и необходимость решать эти сложные вопросы отдельно от процессов жизнеобеспечения Киева", - говорится в сообщении.

НАК "Нафтогаз" настаивает на сумме задолженности в размере 4,8 млрд грн. Около 1,2 млрд грн из этой суммы - штрафы и пени.

"Также важно, что в структуре задолженности за тепловую энергию перед “Киевэнерго” около 1,1 млрд грн - долг государственного бюджета за льготы и субсидии, разницу в тарифах теплоснабжения бюджетных учреждений. Поэтому урегулировании вопроса долгов за газ является вопросом и городского, и национального уровней", - отметил Пантелеев.

С 1 июня коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” мало восстановить горячее водоснабжение в ряде домов, где были проведены гидравлические испытания. Однако из-за отказа “Нафтогаза" заключать договоры с коммунальным предприятием “Киевтеплоэнерго” без горячей воды до сих пор остаются около 3-х тысяч многоэтажек”.

Пантелеев отметил, что законодательная норма, на которой настаивает "Нафтогаз" является спорной, ведь ни один закон Украины не предусматривает блокировки газоснабжения 3-миллионного города.

Городская власть Киева обратилась к Кабинету Министров Украины как к представителю собственника компании НАК "Нафтогаз" и надеется на его помощь в недопущении в столице рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.