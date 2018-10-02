В правительстве рассказали, когда киевлянам включат горячую воду

2 октября, 2018, 09:39

Кабинет министров прогнозирует, что до конца текущей недели проблемы относительно обеспечения киевлян горячей водой будут решены

Об этом в эфире канала ICTV заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".

"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло", - подчеркнул он.

Отметим, что в десятках жилых домов Киева, а также в некоторых больницах, детских садах, пансионатах для престарелых и интернатах уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

В конце августа городские власти Киева обратилась в Кабинет министров с просьбой помочь урегулировать договоренности с НАК "Нафтогаз", чтобы обеспечить начало отопительного сезона в Киеве и возобновить подачу горячей воды.