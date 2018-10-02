В правительстве рассказали, когда киевлянам включат горячую воду
2 октября, 2018, 09:39
Кабинет министров прогнозирует, что до конца текущей недели проблемы относительно обеспечения киевлян горячей водой будут решены
Об этом в эфире канала ICTV заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".
"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло", - подчеркнул он.
Отметим, что в десятках жилых домов Киева, а также в некоторых больницах, детских садах, пансионатах для престарелых и интернатах уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.
В конце августа городские власти Киева обратилась в Кабинет министров с просьбой помочь урегулировать договоренности с НАК "Нафтогаз", чтобы обеспечить начало отопительного сезона в Киеве и возобновить подачу горячей воды.
- 19 июля решением суда было отказано в ходатайстве заменить "Киевэнерго" в "Киевтеплоэнерго" как правопреемника части долговых обязательств по договору на поставку природного газа между "Нафтогазом" и "Киевэнерго". Фактически решение суда означает, что нет "Киевтеплоэнерго", ни община Киева не должны отвечать за долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".
- В КГГА заявили, что Киев с 1 августа вернул под управление общины весь теплоэнергетический блок, обслуживающий город.
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