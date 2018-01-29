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В "Киевэнерго" рассказали, сколько киевляне задолжали за отопление и горячую воду

За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тысячи гривен и достиг почти 5 млрд

Об этом сообщает пресс-служба “Киевэнерго”.

Задолженность киевлян за 2017 год выросла на 784 млн гривен. Сейчас сумма долга составляет 4,7 млрд гривен.

Наибольшую задолженность перед “Киевэнерго” за отопление и горячую воду имеют население (2,6 млрд грн) и жилищно-эксплуатационные объединения (795 млн грн). Крупнейшие столичные должники - Шевченковский (502,7 млн грн) и Деснянский (389,8 млн грн) районы.

Выросли и долги государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий: на начало 2018 года они достигли 946,4 млн грн. Задолженность организаций, которые финансируются из госбюджета, составила 17,6 млн грн.

Сообщается, что в течение 2017 года “Киевэнерго” подало в суд 3,2 тыс. исков о взыскании задолженности с клиентов на общую сумму более 204,5 млн грн (с физических лиц - 70,8 млн грн, юридических - 133,7 млн грн).

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