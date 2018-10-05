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Российские спецслужбы осуществили 35 кибератак на объекты критической инфраструктуры, - СБУ

С начала года спецслужбы РФ совершили 35 нападений на украинские автоматизированные системы и объекты критической инфраструктуры

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ведомстве рассказали, что удалось обнаружить 5 хакерских группировок и идентифицировать 9 человек, которые были задействованы российскими спецслужбами для совершения кибератак.

"Правительство и силовые структуры РФ прикрывают своих киберпреступников от ответственности за совершенные преступления и фактически прекратили соблюдения своих международных обязательств", - констатировали в СБУ.

Там напомнили, что коллеги из спецслужб Нидерландов и Великобритании раскрыли масштабную кибероперацию Генштаба Минобороны России против Организации по запрещению химического оружия.

СБУ отмечает, что это расследование еще раз подтвердило, что кибертерроризм стал одним из ключевых инструментов агрессивной политики России против цивилизованного мира.

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