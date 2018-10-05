Российские спецслужбы осуществили 35 кибератак на объекты критической инфраструктуры, - СБУ
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
В ведомстве рассказали, что удалось обнаружить 5 хакерских группировок и идентифицировать 9 человек, которые были задействованы российскими спецслужбами для совершения кибератак.
"Правительство и силовые структуры РФ прикрывают своих киберпреступников от ответственности за совершенные преступления и фактически прекратили соблюдения своих международных обязательств", - констатировали в СБУ.
Там напомнили, что коллеги из спецслужб Нидерландов и Великобритании раскрыли масштабную кибероперацию Генштаба Минобороны России против Организации по запрещению химического оружия.
СБУ отмечает, что это расследование еще раз подтвердило, что кибертерроризм стал одним из ключевых инструментов агрессивной политики России против цивилизованного мира.
- Напомним, 4 октября Минобороны Нидерландов заявило, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против находящейся в Гааге Организации по запрещению химического оружия, а также о попытке российских хакеров похитить материалы следствия по МН17. Нидерланды выслали четырех офицеров российской военной разведки и вызвали посла РФ.
- Великобритания пообещала новые санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
- НАТО выразила солидарность с Британией и Нидерландами, заявив, что РФ должна прекратить преступную киберактивность.
- США предъявили обвинения 7 офицерам ГРУ. Канада призвала объединяться для защиты от российских кибератак.
- Бельгийские СМИ сообщили, что российские хакеры похитили доклад Бельгии об Украине.
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