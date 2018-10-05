Отравление Скрипалей: Bellingcat установил личность ГРУшника "Петрова"
5 октября, 2018, 21:52
Проект Bellingcat заявляет, что установил личность другого подозреваемого в нападении на экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля — Александра Петрова
Об этом в Twitter сообщил исследователь Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.
По его словам, соответствующая информация будет обнародована в следующий вторник, 9 октября.
"Bellingcat выяснил реальную идентичность Александра Петрова, второго нападающего на Скрипалей, который работал вместе с Анатолием Чепигой, известным как "Руслан Боширов", — написал Толер.
We (@bellingcat) have figured out the real identity of Aleksandr Petrov, the second "Skripal" отравитель, who worked alongside Anatoliy Chepiga ("Ruslan Boshirov"). Мы announce his identity on Tuesday of next week.— Aric Toler (@AricToler) 5 октября 2018 г
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
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