 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отравление Скрипалей: Bellingcat установил личность ГРУшника "Петрова"

Проект Bellingcat заявляет, что установил личность другого подозреваемого в нападении на экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля — Александра Петрова

Об этом в Twitter сообщил исследователь Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

По его словам, соответствующая информация будет обнародована в следующий вторник, 9 октября.

"Bellingcat выяснил реальную идентичность Александра Петрова, второго нападающего на Скрипалей, который работал вместе с Анатолием Чепигой, известным как "Руслан Боширов", — написал Толер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2018 пятница

больше новостей

5 октября, 2018 пятница

4 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать