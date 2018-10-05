Отравление Скрипалей: Bellingcat установил личность ГРУшника "Петрова"

5 октября, 2018, 21:52

Проект Bellingcat заявляет, что установил личность другого подозреваемого в нападении на экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля — Александра Петрова

Об этом в Twitter сообщил исследователь Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

По его словам, соответствующая информация будет обнародована в следующий вторник, 9 октября.

"Bellingcat выяснил реальную идентичность Александра Петрова, второго нападающего на Скрипалей, который работал вместе с Анатолием Чепигой, известным как "Руслан Боширов", — написал Толер.