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Русские уверяют, что не дадут умереть Сенцову и Балуху, - Денисова

Российская сторона заявляет, что не даст умереть заключенным украинским гражданам Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, состояние которых ухудшается из-за длительного голодания

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила в эфире Еспресо.TV

"Последнее заявление Новикова, это такой жесткий человек, который возглавляет Управление исполнения наказаний в Ямало-Ненецком округе, он сказал, что никогда они не дадут ему умереть ... И Москалькова всегда уверяет, что Российская Федерация никогда не позволит им (Сенцов и Балух, - ред.) умереть. Хотя состояние здоровья у них такое, что обратной связи может не быть ", - сказала Денисова.

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Она также отметила, что украинская сторона постоянно требует, чтобы подтверждение о состоянии здоровья узников Кремля происходило медицинскими справками, которые являются сейчас устаревшими.

"В частности последние справки об удовлетворительном состоянии Олега Сенцова есть еще за август, когда они подавались в ЕСПЧ", - отметила омбудсмен.

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