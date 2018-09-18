Русские уверяют, что не дадут умереть Сенцову и Балуху, - Денисова
Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила в эфире Еспресо.TV
"Последнее заявление Новикова, это такой жесткий человек, который возглавляет Управление исполнения наказаний в Ямало-Ненецком округе, он сказал, что никогда они не дадут ему умереть ... И Москалькова всегда уверяет, что Российская Федерация никогда не позволит им (Сенцов и Балух, - ред.) умереть. Хотя состояние здоровья у них такое, что обратной связи может не быть ", - сказала Денисова.
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Она также отметила, что украинская сторона постоянно требует, чтобы подтверждение о состоянии здоровья узников Кремля происходило медицинскими справками, которые являются сейчас устаревшими.
"В частности последние справки об удовлетворительном состоянии Олега Сенцова есть еще за август, когда они подавались в ЕСПЧ", - отметила омбудсмен.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него недостаток кислорода в сердце и мозге.
- Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред.
- В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова.
- Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района захваченных русскими украинского Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- 4 августа мужчину приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха бьют и унижают из-за его национальности.
- 11 сентября стало известно, что Балух вынужден принимать обезболивающие препараты.
- 14 сентября Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали "избавиться".
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