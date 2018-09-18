Как чувствует себя Сенцов после 100 дней голодовки. Джемилев рассказал на собственном опыте

18 сентября, 2018, 13:51

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который голодает с 14 мая, постоянно испытывает муки голода

Об этом рассказал лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев в интервью BBC.

Джемилев еще в советские времена был одним из самых известных политических узников, который боролся за возвращение крымских татар на родину. Поэтому он, исходя из своего опыта, смог объяснить, как должен чувствовать себя Сенцов после 100 дней голодовки.

"Сенцов постоянно испытывает голод, настоящие муки голода. Постепенно отказывают внутренние органы. Даже эта питательная смесь в организме всасывается. Органы пищеварения фактически бездействуют, поэтому они постепенно отмирают. Далее следуют почки, сердце... страшно", - подчеркнул Джемилев.

По его словам, в такой ситуации многое зависит от физического состояния того, кто голодает. В частности, люди с большей массой тела его воспринимают гораздо тяжелее - они буквально "тают" на глазах.

Джемилев добавил, что политические голодовки обычно не рассчитаны на то, что требования голодающих удовлетворят, и тот, кто голодает, сам это прекрасно понимает. Они просто делают свой вклад в общее дело.

"Перед собственным голоданием я все предусмотрел. Обеспечил доставку очень большого письма Андрею Сахарову, который опубликовали. Моей задачей (во время голодания) было то, чтобы тема Крыма и депортации нашего народа, требование возвращение на историческую родину и нарушения прав человека СССР стали предметом широкого обсуждения", - подытожил он.

По состоянию на 18 сентября Олег Сенцов голодает уже 128-й день. В Париже в поддержку Сенцова запустили флешмоб - десятки людей, среди которых известные французские деятели искусства и интеллектуалы, по очереди голодают перед посольством России в каждый по одному дню.