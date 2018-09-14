Балуха в СИЗО избили и угрожают от него "избавиться", - Чийгоз

14 сентября, 2018, 21:37

Украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожают "избавиться" от него

Об этом 14 сентября сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, информируют "Крым.Реалии".

Издание также сообщило, что сейчас выясняет подробности того, что происходит в симферопольском СИЗО.

Как потом Чийгоз рассказал в интервью "Гордон", по словам его источников, 14 сентября в камеру к Балуху зашел начальник СИЗО Бережной с другими сотрудниками, они потребовали навести порядок в камере.

"Потребовали с оскорблениями, угрожали, что скоро отправят по этапу. Балух отказался, ему пригрозили "ямой". Началась словесная перепалка. После перепалки его повели "на яму", но по пути завели в каптерку, потребовали стать на колени. Он наотрез в жесткой форме отказался. За это его уложили на пол, надели наручники сзади, за спиной, и избили. Били в область печени, по спине и голове", – сообщил Чийгоз.

После избиения активиста "на "яму" не рискнули отвести", составив протокол, вернули обратно в камеру, отметил зампредседателя Меджлиса.

По информации из Симферополя, у Балуха, который продолжает голодовку, после инцидента сильно болит печень и голова.