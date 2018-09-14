Балуха в СИЗО избили и угрожают от него "избавиться", - Чийгоз
Об этом 14 сентября сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, информируют "Крым.Реалии".
Издание также сообщило, что сейчас выясняет подробности того, что происходит в симферопольском СИЗО.
Как потом Чийгоз рассказал в интервью "Гордон", по словам его источников, 14 сентября в камеру к Балуху зашел начальник СИЗО Бережной с другими сотрудниками, они потребовали навести порядок в камере.
"Потребовали с оскорблениями, угрожали, что скоро отправят по этапу. Балух отказался, ему пригрозили "ямой". Началась словесная перепалка. После перепалки его повели "на яму", но по пути завели в каптерку, потребовали стать на колени. Он наотрез в жесткой форме отказался. За это его уложили на пол, надели наручники сзади, за спиной, и избили. Били в область печени, по спине и голове", – сообщил Чийгоз.
После избиения активиста "на "яму" не рискнули отвести", составив протокол, вернули обратно в камеру, отметил зампредседателя Меджлиса.
По информации из Симферополя, у Балуха, который продолжает голодовку, после инцидента сильно болит печень и голова.
- Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцевам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
- Несмотря на то, что Балух продолжает бессрочную голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим с тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
- Оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- 11 сентября стало известно, что Балух вынужден принимать обезболивающие препараты.
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