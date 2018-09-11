Балух выглядит очень плохо и вынужден принимать сильные обезболивающие, - адвокат

11 сентября, 2018, 08:40

Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, который держит голодовку 177-й день, вынужден принимать обезболивающие препараты

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха в Симферопольском СИЗО после судебного заседания 10 сентября, передает "Крымская правозащитная группа".

По ее словам, он выглядит очень плохо.

"У моего подзащитного болезненный вид, он себя очень плохо чувствует. Владимира мучает сильная головная боль, головокружение, боль в спине и печени. Он принимает обезболивающие препараты. Ситуация с голодовкой остается без изменений", - отметила адвокат.