Балух выглядит очень плохо и вынужден принимать сильные обезболивающие, - адвокат
11 сентября, 2018, 08:40
Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, который держит голодовку 177-й день, вынужден принимать обезболивающие препараты
Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха в Симферопольском СИЗО после судебного заседания 10 сентября, передает "Крымская правозащитная группа".
По ее словам, он выглядит очень плохо.
"У моего подзащитного болезненный вид, он себя очень плохо чувствует. Владимира мучает сильная головная боль, головокружение, боль в спине и печени. Он принимает обезболивающие препараты. Ситуация с голодовкой остается без изменений", - отметила адвокат.
- Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
- Несмотря на то что Балух продолжает бессрочную голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
- Оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- Руководство симферопольского СИЗО перевело в другую камеру украинского активиста Владимира Балуха и ищет повода перевести его в карцер.
- Недавно у Балуха случился приступ боли в печени и он продолжает терять вес.
- 10 сентября "Верховный суд" оккупированного Крыма отклонил апелляцию адвоката Ольги Динзе на решение "суда" об окончании производства по его условно-досрочному освобождению.
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