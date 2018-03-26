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Украина высылает 13 российских дипломатов


фото: censor.net.ua
Украина высылает 13 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

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