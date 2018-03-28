Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию

28 марта, 2018, 15:46

Максим Викулов

Лидеры стран Запада дали понять: несмотря на споры, свободный мир способен объединиться перед вызовом явной угрозы и прочертить пусть тонкие, но все же красные линии

Беспрецедентная по масштабам и по географическому охвату высылка российских дипломатов стала демонстрацией солидарности стран Запада. Практически сразу после решения правительства Терезы Мэй о высылке из Туманного Альбиона 23 российских дипломатов зашли разговоры о том, что то же самое в рамках солидарности с Соединенным Королевством могут сделать еще несколько европейских стран. Сначала речь шла о странах Балтии и традиционно ориентированную на Великобританию Польшу. Впоследствии появилась информация о желании присоединиться к акции французского лидера Эммануэля Макрона.

Но на самом деле желающих указать Кремлю на недопустимость использования оружия массового поражения в одной из ключевых стран Европы и мира оказалось значительно больше.

В прошлый четверг, 22 марта, во время саммита Совета ЕС Тереза Мэй во время рабочего обеда представила лидерам Евросоюза данные британской разведки, которые указывали на ответственность России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Видимо, доказательства были действительно весомые, ведь убедили не только вспыльчевого Макрона, но и скептическую и расчетливую Ангелу Меркель.

На следующий день, в пятницу, лидеры согласились с необходимостью скоординированного ответа. Эммануэль Макрон сказал, что всем нужно разъехаться домой и рассмотреть возможность высылки российских дипломатов и разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Было договорено, что все желающие присоединиться к акции сделают это одновременно. "Давайте сделаем это в понедельник, в три после обеда", - предложил президент Франции.

Окончательное решение приняли 26 марта на встрече ЕС на уровне послов в Брюсселе. А уже после обеда появилось заявление Дональда Туска, в котором президент Совета ЕС информировал мир о массовом выдворении россиян. "Сегодня 14 государств-членов решили выслать российских дипломатов в качестве прямого продолжения дискуссии на саммите ЕС на прошлой неделе относительно нападения в Солсбери. В ближайшие дни и недели не исключены дополнительные решения о выдворении дипломатов", - написал он.

Правда, еще до заявления Туска о высылке россиян объявили Польша, Литва и Латвия.

Евроатлантическая солидарность

Германия, Франция и Польша выслали наибольшее количество российских дипломатов среди стран ЕС – по четыре. Литва выдворила трех российских дипломатов и ввела санкции против более чем четырех десятков россиян. Также трех россиян высылают из Чехии – правда, глава правительства этой страны Андрей Бабиш (который ранее критиковал антироссийские санкции) подчеркнул, что высылает не дипломатов, а работников спецслужб под дипломатическим прикрытием.

Нидерланды и Дания выслали по два офицера российской разведки. Так же по двое российских дипломатов вскоре покинут Испанию, а также Италию (что особенно важно, учитывая недавний триумф в этой стране благосклонных к Кремлю сил).

Латвия, Эстония, Швеция, Норвегия высылают по одному сотруднику российских дипмиссий. Так же на одного сотрудника сократится численность дипмиссий РФ в Ирландии, Бельгии, Румынии и Венгрии (несмотря на некоторые комплиментарные высказывания Виктора Орбана в адрес Владимира Путина, официальный Будапешт поддержал европейскую солидарность в этом вопросе).

Кроме того, присоединилась к санкционному флешмобу Черногория – не член Европейского Союза, но член НАТО. Страна выслала одного дипломата и запретила деятельность российского почетного консула. В 2016 году эта балканская страна и ее высшее политическое руководство едва не стали жертвами силового переворота, следы от которого вели в Москву. Тогда РФ уже была вынуждена поменять весь состав дипломатического представительства в Черногории.

Из-за пределов Евросоюза сильнейшего удара по россиянам в очередной раз нанесли в Вашингтоне – всего 60 россиян вернутся на родину из-за океана. Речь идет о 48 сотрудниках посольства РФ в Вашингтоне и 12 сотрудниках постпредства России при ООН в Нью-Йорке. По словам представителя Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, российские дипломаты в Нью-Йорке занимались шпионской деятельностью.

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Кроме США, Великобританию поддержали остальные англосаксонские страны. Канада объявила о высылке четырех, Австралия – двух российских дипломатов. А вот Новая Зеландия не смогла найти кандидатов для высылки.

13 российских дипломатов выслала Украина – оказавшись по этому показателю на третьем месте после США и Великобритании. Президент Петр Порошенко подчеркнул, что власть приняла такое решение в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери в духе солидарности с британскими партнерами". По словам вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева, речь идет о достаточно высокопоставленных дипломатах – первого уровня, второго секретаря посольства. Напомним, что уровень дипломатических отношений между нашей страной и РФ существенно снижен и полноценных отношений на уровне послов длительное время нет: после окончания срока полномочий Михаила Зурабова летом 2016 года, Москва предложила кандидатуру бывшего десантника, бизнесмена и премьера Чечни Андрея Бабича - человека с откровенно неоднозначной репутацией. Понятно, что такая кандидатура была откровенно неприемлемой, и агремана (официального согласия) на переезд в Киев Бабич так и не получил. С другой стороны, после окончания каденции экс-посла Украины в РФ Владимира Ельченко, Киев так и не предложил России кандидатуру нового посла.

Впрочем. полноценные дипломатические отношения были бы нонсенсом для государств, что в течение четырех лет ведут широкомасштабные боевые действия с использованием едва ли не всего спектра наземного вооружения.

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Трех россиян высылает Молдова – что сразу же вызвало возмущение у пророссийского президента этой страны Игоря Додона (Молдова – парламентская республика, и власть Додона ограничивается стенами его резиденции). 2 дипломата РФ покинут территорию Албании, 1 – Македонии.

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке 7 сотрудников российской миссии при Альянсе. При чем максимальная численность миссии уменьшается на 10 человек (до 20).

Друзья Кремля?

Отдельно хотелось бы остановиться на странах Евросоюза, которые не выслали российских дипломатов. Прежде всего, это Австрия. Что вполне понятно: политика Вены все время была чрезвычайно благосклонна к Москве, а сама страна давно стала прибежищем для капиталов неизвестного происхождения. Немало российских олигархов и пророссийских деятелей из других стран (в том числе с Украины) нашли в Австрии второй дом, их деньги успешно работают на местную экономику, и отказываться от этих денег Вена не собирается. Недавно в стране к власти пришла коалиция правых и ультраправых политических сил, одна из которых – австрийская Партия свободы – имеет договор о сотрудничестве с путинской "Единой Россией"; и действующий канцлер Себастиан Курц постоянно подчеркивает необходимость "поисков взаимопонимания" с Кремлем.

Так же понятны мотивы Кипра, Мальты и Люксембурга, в банках которых хранятся немалые состояния российских богачей. Кроме того, Кипр и Мальта зарабатывают сотни миллионов на продаже паспортов ЕС и средиземноморской недвижимости состоятельным россиянам.

Не стала неожиданностью также позиция Греции, которую возглавляет ультралевый популист Алексис Ципрас, а в состав правящей коалиции входит откровенно пророссийская партия "Независимые греки".

Не выслала российских дипломатов также Словакия – единственная из стран Вышеградской группы. Недавно в этой стране на фоне массовых протестов, вызванных убийством журналиста-расследователя, сменился премьер-министр. Но правящая коалиция и правительство остались теми же самыми, и бывший глава правительства, автократ Роберт Фицо, фактически продолжает контролировать исполнительную власть. Вместе с тем, в Братиславе подчеркнули, что они не отказываются от высылки, а размышляют над ее целесообразностью. А вот президент страны Андрей Киска выразил требование солидаризироваться с Великобританией, европейскими союзниками и странами Вышеграда и принять решение о высылке дипломатов РФ. Позвонив номинальном премьеру Петеру Пеллегрини, Киска сообщил, что "ждет принципиальной и ясной позиции Словакии в требования проявить солидарность с одним из важных союзников" страны.

Не планирует высылать российских дипломатов и Болгария. Что вызывает откровенное недоумение – в начале российской агрессии против Украины правительство премьер-министра Бойко Борисова заняло принципиальную позицию по сдерживанию российского экспансионизма, блокируя любые инициативы по строительству "Южного потока" и отказываясь от уже заключенных контрактов с РФ в области атомной энергетики. А совсем недавно мы стали свидетелями перепалки между главой РПЦ патриархом Кириллом и вице-премьером болгарского правительства Валери Симеоновым. Российский духовник принялся обвинять болгар в "искажении истории" и навязывать единоверный подход к трактовке исторических событий. Зато Симеонов жестко поставил Кирилла на место, обвинив в сотрудничестве с КГБ, контрабанде сигарет и нехристианском (мягко говоря) образе жизни. Впрочем, София вызвала посла в Москве Бойко Коцева для консультаций, поэтому мы не исключаем, что Болгария таки присоединится к общеевропейской акции.

Воздержались от высылки российских дипломатов Португалия, а также Исландия – единственная из скандинавских стран и стран северной Европы. Правда, при этом официальный Рейкьявик решил отказаться от всех контактов высокого уровня с представителями РФ, а также от поездки официальной делегации на Чемпионат мира по футболу.

Что в итоге

Приведенная информация является актуальной на момент публикации статьи. Но стоит заметить – ситуация меняется достаточно быстро, и о введении дипломатических санкций против РФ заявляют все новые страны и организации.

На данный момент о высылке российских дипломатов сообщили 28 стран: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, а также НАТО. В общем, на родину вернется 151 россиянин.

Глава британского МИД Борис Джонсон назвал скоординированную высылку российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран "самой коллективной высылкой российских шпионов, которая когда-либо имела место". "Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников предстает в истории как самая большая коллективная высылка российских шпионов, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", – написал он.

Министр обороны Ее Величества Гэвин Уильямсон заявил, что выраженная лидерами стран Евросоюза солидарность с Великобританией в деле экс-агента Сергея Скрипаля "является поражением" российского президента.

"Конечный результат - 151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитету и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов", - заявила, в свою очередь, пресс-секретарь американского Госдепа Дженнифер Нойерт.

Крупнейшая в истории высылка российских дипломатов стала важным символом – она продемонстрировала способность стран свободного мира объединяться и очерчивать красные линии. Чрезвычайно важно, что во флешмобе приняли участие страны, которые трудно назвать антироссийскими. Хрестоматийный пример – та же Германия, которая сразу после введения дипломатических санкций приняла решение о разрешении строительства "Северного потока-2". Не менее важен факт поддержки Великобритании ключевыми странами ЕС – учитывая крайне непростые отношения Лондона и Брюсселя на фоне переговоров об условиях Брекзита.

Все время поднимая ставки и прибегая к откровенно враждебным действиям против стран Запада, Россия окончательно сформировала себе репутацию глобального хулигана. Репутацию до того плохую, что даже европейские и англосаксонские страны теперь считают нормальным принимать санкции против Москвы до завершения официального расследования.

Конечно же, высылка дипломатов будет иметь лишь символическое значение (хотя и серьезно подорвет российскую разведывательную сеть). Если Запад действительно заинтересован в сдерживании российской угрозы, он должен употреблять не только символические, но и практические шаги – замораживание активов функционеров кремлевского режима, арест их недвижимости, запрет въезда в цивилизованный мир не только российским олигархам, чиновникам и силовикам, но и членам их семей. В том же Лондоне огромные активы принадлежат российскому капиталу, а также пророссийским олигархам и функционерам из других стран – в частности, и с нашей.

Первые шаги в этом направлении уже анонсируются. Так, министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон сообщил о выдаче ордеров на арест российского имущества сомнительного происхождения. А глава Кабинета Ее Величества Тереза Мэй призвала к дальнейшим шагам по сдерживанию Кремля.

Будут ли предприняты такие шаги и насколько они будут решительными, или же пар снова выйдет в свисток – мы с вами узнаем в ближайшем будущем.