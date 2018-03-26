США высылают 60 россиян и закрывает консульство в Сиэтле
26 марта, 2018, 16:20
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле
Об этом сообщает Reuters.
В приказе президента Трампа говорится о 12 представителей России в штаб-квартире ООН и 48 сотрудниках российского посольства.
"Соединенные Штаты приняли это решение совместно с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией химического оружия военного класса на территории Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.
Дипломатам и их семьям дали 7 дней, чтобы покинуть страну.
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