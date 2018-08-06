В нападении на Гандзюк подозревается херсонец, опубликовано его фото

6 августа, 2018, 12:27

Херсонский городской суд отложил заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в облитии кислотой чиновницы горсовета и активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне до 6 августа, 13:00

Об этом сообщает "Украинская правда".

Юрист Маси Найем уточнил, что подозреваемый – это Новиков Николай Николаевич, 30.11.1978 года рождения, который проживает в Херсоне.

Отмечается, что назначенный подозреваемому Николаю Новикову защитник не появился.

Судья предложил назначить на время рассмотрения вопроса о мере пресечения защитника от Центра по предоставлению бесплатной помощи и подозреваемый согласился.

Поэтому судья постановил: перенести заседание 13.00 час и вызвать защитника на одно процессуальное действие.

Предоставленный задержанному защитник якобы занят сейчас в другом процессе.