В нападении на Гандзюк подозревается херсонец, опубликовано его фото
6 августа, 2018, 12:27
Поэтому судья постановил: перенести заседание 13.00 час и вызвать защитника на одно процессуальное действие.
Херсонский городской суд отложил заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в облитии кислотой чиновницы горсовета и активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне до 6 августа, 13:00
Об этом сообщает "Украинская правда".
Юрист Маси Найем уточнил, что подозреваемый – это Новиков Николай Николаевич, 30.11.1978 года рождения, который проживает в Херсоне.
Отмечается, что назначенный подозреваемому Николаю Новикову защитник не появился.
Судья предложил назначить на время рассмотрения вопроса о мере пресечения защитника от Центра по предоставлению бесплатной помощи и подозреваемый согласился.
Поэтому судья постановил: перенести заседание 13.00 час и вызвать защитника на одно процессуальное действие.
Предоставленный задержанному защитник якобы занят сейчас в другом процессе.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу мужчина и облил жидкостью (по предварительным выводам - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу. По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыто ожогами.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".
- 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев. Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
- Журналисты опубликовали фоторобот возможного нападающего. За информацию о его местонахождении предлагают 100 тыс грн.
- 3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк.
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